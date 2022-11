25 Jahre bei der BKK ProVita in Ingolstadt

Sybille Distler und Marietta Günl feiern Firmenjubiläum bei der gesetzlichen Betriebskrankenkasse

Seit über 25 Jahren arbeiten Sybille Distler und Marietta Günl bei der BKK ProVita in Ingolstadt. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im dortigen Service-Center der gesetzlichen Betriebskrankenkasse wurden die beiden Firmenjubiläen am vergangenen Dienstag gefeiert. Walter Redl, Vorstandsvorsitzender der Kasse, gratulierte den langjährigen Mitarbeiterinnen, bedankte sich für ihr Engagement, ihre Treue zur BKK ProVita sowie ihre Erfolge bei ihrer Arbeit. Michael Alt, der Leiter des Kompetenz-Zentrums Stationäre Versorgung im Service-Center Ingolstadt, der Personalratsvorsitzende Ulrich Bachl und die Kolleginnen und Kollegen aus dem Service-Center Ingolstadt schlossen sich den Glückwünschen an.







Persönliche Kundenbetreuung bei der BKK ProVita



Walter Redl würdigte in einer kurzen Rede den Einsatz und die Fachkompetenz der beiden Mitarbeiterinnen. Er betonte: „Bei der BKK ProVita sind uns sowohl die qualifizierte als auch die persönliche Beratung und Betreuung unserer Versicherten sehr wichtig. Frau Günl und Frau Distler leisten dazu hervorragende Unterstützung.“







Beide Mitarbeiterinnen begannen ihre Tätigkeit vor über 25 Jahren bei der BKK Rieter Ingolstadt, der späteren BKK Akzent, die 2006 mit der heutigen BKK ProVita fusionierte. Die zwei Kolleginnen sind im Service-Center der BKK ProVita in Ingolstadt tätig. Dieses befindet sich Am Pulverl 5, ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs, und ist montags bis donnerstags von 8:00 bis 17:00 Uhr und freitags von 8:00 bis 13:00 Uhr geöffnet.