Fading Hill Single Malt Whisky: Fass 693 – die erste Single Cask Warehouse Selection

Das Warehouse der in Nistertal im nördlichen Rheinland-Pfalz gelegenen BIRKENHOF-BRENNEREI birgt diverse Kostbarkeiten. Als Single Cask Warehouse Selection kommt jetzt eine davon mit nur 320 Flaschen in den Verkauf.

Das Fass mit der Nummer 693 hat eine bewegte Geschichte. In ihm reifte ein intensiv aromatischer Ximenez-Spinola Sherry. Im Warehouse der BIRKENHOF-BRENNEREI reiht es sich zwischen Kostbarkeiten wie Premier Grand Cru Sauternes-Fässern, fantastischen Pinot-Noir- und außergewöhnlichen Bourbon-Fässern namhafter amerikanischer Destillerien ein.



Persönlich von Steffi und Peter Klöckner vor Ort in Spanien ausgewählt, warteten die Destillateure der Brennerei damals lange Wochen, bevor die Fässer aus dem Süden – darunter auch das Fass mit der Nummer 693 – endlich in Nistertal ankamen. Nach einer ausführlichen Qualitätskontrolle wurden sie mit verschiedenen Destillaten befüllt und fanden anschließend ihren Platz im Warehouse, um Whisky & Co. in Ruhe reifen zu lassen.



Das Fass mit der Nummer 693 gibt sein hochprozentiges Geheimnis preis



Der im Dezember 2015 destillierte Single Malt Whisky wurde Anfang Juli dieses Jahres – also mit 6,5 Jahren – in nur 320 Flaschen abgefüllt und ist mit 53% eine prominente Overproof-Variante der FADING HILL Single Malt Serie der Westerwälder Destillerie.



Das Aromenspiel des Destillates ist beeindruckend: Vollreifes, dunkles Beerenobst – auch rote Johannisbeere ist dabei – und saftige Kirschen, kombiniert mit feinen herbalen Noten und deutlichen Anklängen von Vanille und Schokolade, zeigen sich an Gaumen und Zunge bei der ersten Verkostung dieser Warehouse Selection. Das für die Whiskys der BIRKENHOF-BRENNEREI charakteristische Aroma von reifer Mostbirne ist ebenfalls präsent. Ein intensiver, voluminöser Whisky, breit und rund am Gaumen, mit langem, intensiven Nachhall.



Diese Warehouse Selection ist – neben weiteren FADING HILL Single Malt und Single Rye-Whiskys – direkt auf dem Birkenhof oder dem hauseigenen Online-Shop erhältlich. Natürlich nur, solange der Vorrat reicht.