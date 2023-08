Unterwegs mit Birdern: Den Vogelzug erleben

Störche und Mauersegler sind schon unterwegs und bald kommen die arktischen Wildgänse zu uns. Spätestens wenn die Zugkeile der Kraniche über den Städten nach Südwest ziehen, erfasst viele Menschen die Sehnsucht nach Natur. Ihr jährlicher Zug ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Tiere sich an die Veränderungen der Jahreszeiten anpassen und natürliche Rhythmen folgen. Der Vogelzug ist ein beeindruckendes und faszinierendes Naturschauspiel, das bei vielen Menschen starke emotionale Reaktionen hervorruftThomas Griesohn-Pflieger, Reiseleiter und Vogelkundler bei der birdingtours gmbh:"Wir vogelbegeisterten Menschen standen im Sommer oft genug mit dem Fernglas im Regen oder mussten auf längere Beobachtungsgänge verzichteten. Jetzt hoffen wir auf einen goldenen Herbst mit vielen tollen Vogelerlebnissen!" Für die wettergeschädigten Vogelbegeisterten hat der größte deutsche Anbieter von ornithologischen Gruppenreisen eine Handvoll Herbstreisen in Deutschland und in Ungarn ausgesucht, bei denen noch Plätze zu ergattern sind.Rainer Stoll, Geschäftsführer von birdingtours:“Wir haben uns bei unseren besonderen Reiseempfehlungen auf Mitteleuropa konzentriert und Beobachtungsorte ausgesucht, in denen der Vogelzug besonders eindrucksvoll zu erleben ist. Es ist ein emotionales Erlebnis, wenn wir sehen wie Scharen von Vögeln sich erheben, um dem Winter bei uns zu entgehen. Ihr jährlicher Zug ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Tiere sich an die Veränderungen der Jahreszeiten anpassen und natürliche Rhythmen folgen“Auf den Nordseeinseln ist der Vogelzug oft hautnah zu erleben. So wie auf, der größten ostfriesischen Insel. Hier passieren nordische Hochseevögel den Nordstrand — besonders nach herbstlichen Stürmen, arktische Gänse weiden in den Salzwiesen, Strandläufer und Schnepfen wuseln durchs Watt und Singvögel nutzen die Sanddornbeeren in den Dünen als Proviant. Im Oktober bietet die Insel wegen des auffälligen Vogelzugs ein hohes Potenzial für die Beobachtung von Seltenheiten, also von Vögeln, die im Binnenland kaum einmal zu sehen sind. Die Reise findet statt 13. bis 18.Oktober 2023 — zur besten Vogelzugzeit! Auch auf, oder wie die Birder sagen der „Insel der reichen und schönen Vogelwelt“ lässt sich Vogelzug erfahren und emotional erleben! Auf Deutschlands nördlichster Nordseeinsel, sind es Meeresvögel und Schwärme von Singvögeln, die die lange Küstenlinie von Sylt als Leitlinie nutzen. Schwarm für Schwarm zieht dann vorbei.Thomas Griesohn-Pflieger: „Im Herbst, wenn der Massentourismus nachlässt, zeigt sich die größte deutsche Nordseeinsel oftmals von ihrer schönsten Seite. Dann ist das Watt voller nordischer Gastvögel, Strandläufer- und Entenschwärme zählen nach Tausenden und man kann täglich dieselben Stellen aufsuchen und doch jeden Tag Neues entdecken. Die Massen der Vögel zu erleben ist hoch emotionales Erlebnis!“ Die Reise nach Sylt findet vom 24. bis 20. September 2023 statt. Doch auch im Binnenland lässt such der Vogelzug beobachten! Eine Reise, die sich besonders an Menschen richtet, die die Vogelbeobachtung neu entdeckt haben oder entdecken wollen, führt nach. Auch hier im Binnenland lässt sich beeindruckender Vogelzug erleben. Und das in einer lieblichen Landschaft mit kulturellem Hintergrund!Rainer Stoll: „Erlebe mit uns, wie auf den Schlickflächen der Karpfenteiche arktische Vögel wie Sanderling, Sichelstrandläufer rasten, der Kleinvogelzug in Schwärmen zum Schwärmen veranlasst und die Eulen im Steigerwald und Frankenhöhe in Herbstbalzstimmung kommen." Mit dieser Pilotreise der Birdingtours-YoungLine sollen junge und junggebliebene Menschen das "Birden" als begeisterndes Naturerlebnis kennenlernen. Auf nach Franken geht’s vom 27. September bis 1. Oktober 2023. Sechs unvergessliche Tage voller beeindruckender Begegnungen mit Adlern, Falken, Eulen, Spechten und Tausenden von Kranichen und Gänsen erwarten die Vogelbegeisterten in. 2022 rastetengleichzeitig in der Puszta. 2023 werden es eher noch mehr sein, denn die Maisernte war gut!Janos Vilagosy, birdingtours-Guide in Ungarn: "Neben der weiten Ebene der Puszta besuchen wir auch die malerischen Mittelgebirgswälder. Die Kombination aus landschaftlicher Vielfalt auf kleinem Raum ist in Europa einzigartig und macht Ungarn zu einem äußerst interessanten Ziel für Naturfreunde mit seltene Arten wie die Großstrappe, der Würgfalke und der Kaiseradler."Diese Reise verspricht unvergessliche Begegnungen und einzigartige Naturerlebnisse unter dem hohen Himmel der Puszta – schon wegen der Tausenden Kraniche in der Steppe und am Schlafplatz. Eintauchen in die Welt östlich der Donau vom 1. bis 6. Oktober 2023 im Havelland, besucht birdingtours weite Luchgebiete, Auenlandschaften, Seen und Wälder. Hier sammeln sich zehntausende Kraniche und Wildgänse, die abends zu ihren Schlafplätzen fliegen – ein unvergessliches und imposantes Schauspiel! Drei vogelvolle Tage in einer uralten Kulturlandschaft mit reicher Vogelwelt und imposanten Zugvögeln! Anfang Oktober sind auch die ersten Überwinterer aus dem Norden zu erwarten, wie etwa der Raufußbussard oder der Merlin. Drei Tage Vogelbeobachtung übers Wochenende vom 29. September bis 1. Oktober 2023.