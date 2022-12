“Die Menschen wollen Vögel sehen!”

Spezialanbieter birdingtours weitet Angebot aus

“Die Menschen wollen Vögel sehen!” auf diese einfache Formel bringt der birdingtours-Geschäftsführer das Erfolgsrezept des touristischen Spezialanbieters aus dem Markgräflerland. “Wir bieten 2023 eine Rekordzahl von vogelkundlichen Reisen an und sind damit der größte Anbieter im deutschsprachigen Raum, vielleicht sogar in Mitteleuropa!”, stolz verweist Rainer Stoll auf den neuen Katalog mit mehr als 160 Seiten. Mit bunten Bildern, vielen Fotos und Kartenskizzen aufwändig gestaltet, bietet der Katalog 176 Reisen in die Welt der Vögel an.



Die 2005 gegründete Firma verzeichnet, abgesehen von den Corona-Jahren 2020/21, ein stetes Wachstum. “Unser Konzept sind qualitativ hochwertige Spezialreisen, die von Fachleuten geleitet werden und zum Ziel haben, in entspannter Atmosphäre die Natur zu genießen. Am leichtesten gelingt das bei der Beobachtung von Vögeln in attraktiven Lebensräumen,” erklärt Thomas Griesohn-Pflieger, der ornithologische Fachmann in der Führungsmannschaft der Firma. “Wir beschäftigen über 50 qualifizierte Reiseleiter, darunter einige Festangestellte und zum größten Teil Honorarkräfte. Viele von ihnen sind ausgewiesene Experten und in der wachsenden Birderszene Deutschlands gut bekannt!”



Die Palette reicht vom dreitägigen “birdingtrip” übers Wochenende bis zur 20-Tagesreise nach Uganda — Afrika pur! Entsprechend den Reisezielen spreizt sich die Preisspanne von einigen Hundert Euro bis zu fast 6.000 Euro. “Natürlich bedienen wir auch Ziele in Übersee, sind zum Beispiel in Afrika gut vertreten, aber unser Schwerpunkt liegt eindeutig in Europa. So bieten wir in Europa etwa genauso viele Reisen an, wie alleine in Deutschland, jeweils über 70!”, so Rainer Stoll.



War es zur Zeit der Firmengründung mehrheitlich die Rentnergeneration, die mit Fernglas, Teleskop und Bestimmungsbuch mit birdingtours die gefiederte Welt erforschte, hat sich das Bild der Vogel-Enthusiasten gewandelt. “Unsere Gäste sind weiblicher und jünger geworden! Die Beschäftigung mit der Natur wird populärer. Nicht erst seit Corona entdecken immer mehr Menschen die wohltuende Wirkung der Beschäftigung mit der Natur. Vogelbeobachtung, früher belächelt, ist zu einem wachsenden Trend geworden”, so Thomas Griesohn-Pflieger.

Und Vögel gibt es überall, im Schwarzwald genauso wie auf Spitzbergen, in den afrikanischen Savannen wie im Regenwald Costa-Ricas.