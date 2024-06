Die Magie des Vogelzugs erleben!

Der Zauber des Vogelzuges, lässt sich in Mitteleuropa besonders gut beobachten lässt. Erfahrene Vogelbeobachterinnen kennen die besten Plätze, wo sich die ziehenden Scharen und die rastenden Zugvögel am besten beobachten lassen. Zudem ist der Herbst, wenn die Natur die Landschaft in leuchtenden Farben malt, mit seinen bunten Blättern, den viele Beeren, den Wolkenbildern eine ganz besondere Saison für alle Menschen, die sich an der Natur erfreuen.



Birdingtours, der Spezialist für Vogelbeobachtungsreisen, bietet Reisen, die ganz gezielt die Plätze besuchen, wo die Faszination des herbstlichen Vogelzuges erlebt werden kann. Thomas Griesohn-Pflieger, Ornithologe bei birdingtours: „Jedes Jahr ziehen etwa zwei bis fünf Milliarden Vögel im Herbst über Europa in den Süden. Diese Vögel wandern hauptsächlich nach Afrika und teilen sich auf verschiedene Routen auf. Die größten „Zugstraßen“ ziehen über den Balkan oder Südspanien nach Afrika und durchqueren dabei Europa und auch unser Land!“



Die Vogelwelt zeigt sich auf dem Weg nach Süden in ihrer ganzen Vielfalt und Dynamik. Rainer Stoll, Geschäftsführer von birdingtours : „Manche Vögel, die sich in der Brutzeit sehr versteckt verhalten, lassen sich dagegen auf dem Zug gut beobachten. Im Wattenmeer rasten dann Millionen gefiederter Gäste aus der Arktis, überall können nun Seltenheiten auftauchen!“



An manchen Tage ist der Himmel erfüllt von den Formationen ziehender Gänse, Kraniche, Störche, die sich auf ihre lange Reise machen. Aber auch Schwalben, Lerchen, Drosseln, Stare sind Beispiele für Vögel die im Herbst in beeindruckend großen Scharen auftreten können. Diese faszinierenden Schauspiele bieten nicht nur atemberaubende Anblicke, sondern auch akustische Erlebnisse, wenn die Rufe der Zugvögel durch die kühle Herbstluft schallen.



Rainer Stoll: „Wir haben eine große Auswahl an „Spezialreisen in den Vogelzug“. Die Auswahl reicht vom Wattenmeer bis nach Gibraltar, von den Kranichrastplätzen an der Ostsee bis nach Bulgarien und Griechenland, von Estland bis in den Oman!“ „Dazu“, so Thomas Griesohn-Pflieger, „kommen unsere gut ausgebildeten und erfahrenen Reiseleiter, die die Gefiederten und ihr Verhalten bestens kennen und die besten Plätze erforscht haben.“



Der Herbst bietet eine Fülle von Möglichkeiten zur Vogelbeobachtung, die nicht nur spannende und seltene Beobachtungen ermöglichen, sondern auch tiefe Einblicke in das Leben und die Wanderungen der Vögel geben. Es ist eine Jahreszeit, die die Sinne anspricht und die Leidenschaft für die Natur entfacht.

