Birdingtours bittet: Hände weg von Jungvögeln!

Birdingtours ist der größte Anbieter von vogelkundlichen Reisen im deutschsprachigen Raum. „Wir lieben Vögel und setzen uns für ihren Schutz ein. Deshalb liegt es uns am Herzen, die Menschen aufzuklären, wie sie mit Jungvögeln umgehen sollten, denn dabei kann man viel falsch machen“, so Geschäftsführer und Vogelfreund Rainer Stoll.Wie der Reiseanbieter in einer Pressemitteilung erklärt, sei es zuallererst wichtig das Stadium des Vogels zu erkennen, denn meist werden Ästlinge gefunden, nur ausnahmsweise ist es ein Nestling, der wirklich aus dem Nest gefallen ist.Thomas Griesohn-Pflieger, Chef-Ornithologe bei birdingtours:“ Fast alle Jungvögel verlassen das Nest, bevor sie richtig fliegen können. Aber sie werden außerhalb des Nestes von den Eltern weiterhin versorgt. Die Vogelkinder sind dann bereits befiedert,. Man erkennt sie aber leicht an den dicken Schnabelwülsten , den kurzen Flügeln und Schwanz. Das sind frisch ausgeflogene Vogelkinder. Sie werden auch Ästlinge genannt, denn meist sitzen sie gut versteckt im Geäst. Dort machen sie durch laute Bettelrufe auf sich aufmerksam, so werden sie von den Eltern gefunden und gefüttert.“Diese wichtige Phase dauere bei den meisten Singvögeln zwei bis drei Wochen. Zeit in der die jungen Vögel immer selbstständiger werden und ihre Flugmuskeln trainieren. In den allermeisten Fällen, so die Vogelspezialisten von birdingtours, seien Jungvögel nicht allein, sondern würden von ihren fürsorglichen Eltern versorgt. Man sollte sich nur dann Sorgen machen, wenn der Jungvogel wirklich verwaist ist, also etwa ein bis zwei Stunden kein Altvogel zur Versorgung kommt.Die Vogelexperten von birdingtours gmbh aus Heitersheim: „Aber Achtung: Eulenästlinge werden nachts gefüttert – bleiben also den ganzen Tag alleine! Wenn sich der Jungvogel in unmittelbarer Gefahr befindet, etwa auf einer Straße sitzt oder von Katzen bedroht wird, dann sollte er an einen geschützten, optimaler Weise erhöhten Ort in der Nähe gesetzt werden, wie etwa in ein Gebüsch. Dort finden ihn die Eltern dann anhand seiner Bettelrufe. Bitte beachten: jedes unnötige Einschreiten bedeutet für den Jungvogel enormen Stress!“Beiempfehlen die Vogelspezialisten eine anderes Vorgehen. „Von einem Nestling sprechen wir, wenn das Vogelkind noch ganz oder großteils unbefiedert ist und wahrscheinlich aus dem Nest gefallen ist.“Nestlinge benötigen noch die intensive Versorgung durch ihre Eltern. Wer einen solchen Nestling findet, solle zuerst versuchen, ihn ins Nest zurück zu setzen. Wenn das nicht möglich ist, sollte am besten in einer Auffangstation in der Umgebung Rat eingeholt werden. Wertvolle Hinweise zur Pflege und Aufzucht von Jungvögeln und Adressen von Auffangstationen erfährt man bei der Wildvogelhilfe ( https://wp.wildvogelhilfe.org/auffangstationen/ ).