Birding ist im Trend: Was braucht es zur Vogelbeobachtung?

Birdingtours, der größte deutsche Spezialanbieter von vogelkundlichen Reisen, kann hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Seit Jahren nimmt die Zahl der vogelbegeisterten Kunden und Kundinnen zu. Mit der Nachfrage steigt auch die Zahl der Reisen.



„200 Reisen haben wir in diesem Jahr im Angebot! Vor allem nach der Pandemie nahm das Interesse an Natur und vor allem an der Vogelwelt stark zu! Immer wieder werden unsere Reiseleiterinnen und Reiseleiter gefragt, was man zur Vogelbeobachtung eigentlich braucht“, so Thomas Griesohn-Pflieger, ornithologischer Berater des Reiseunternehmens. "Neben der Begeisterung für die gefiederte Welt, benötigen wir als Grundausrüstung ein Fernglas und ein gutes Bestimmungsbuch."



Um die Fluchtdistanz der Vögel optisch zu überbrücken und Gefiederdetails zu sehen zu können, ist ein Fernglas unerlässlich. Für die Vogelbeobachtung haben sich Ferngläser mit einer achtfachen Vergrößerung bewährt. Sie sind nicht so schwer wie die bei der Jagd üblichen Ferngläser mit zehn- und mehrfacher Vergrößerung. Ideale Ferngläser für die Vogelbeobachtung haben eine achtfache Vergrößerung und einen Linsendurchmesser von 30-40 mm, also Ferngläsern mit Bezeichnungen wie 8x30 bis 8x40.

„Man sollte nicht die billigsten Angebote wählen, schließlich geht es um unsere Augen! Angebote unter 250 Euro, wie sie bei Discountern zu finden sind, halten wir grundsätzlich für nicht geeignet!“, so die Fachleute von birdingtours.



Um zu wissen, was man durchs Fernglas sieht, sollte man ein Bestimmungsbuch zur Hand haben. Auch hier haben die Experten von birdingtours einige Tipps: „Es gibt auf dem Büchermarkt eine Unzahl von sehr preiswerten Fotobüchern, die bei der Bestimmung helfen sollen. Fotobücher sind preiswert herzustellen, aber nur bedingt zu empfehlen!“ Besser seien Bestimmungsbücher mit gezeichneten Abbildungen. Der Experte erklärt warum: „Fotos zeigen einen bestimmten Vogel in einer bestimmten Lebenssituation, unter bestimmten Lichtbedingungen. Zeichnungen dagegen zeigen ein generelles Bild der Vogelart. Hinzu kommt , dass die meisten Vogelarten in unterschiedlichen Kleidern durchs Jahr gehen. Es gibt Unterschiede zwischen den Geschlechtern und Altersklassen und sogar in den Jahreszeiten. Das sollte ein Bestimmungsbuch nachvollziehbar machen. Sonst nützt es nicht viel!“



Birdingtours empfiehlt für Einsteigende in die Vogelbeobachtung einen Klassiker. „Was fliegt denn da?“ – dieser Bestimmungsführer passt sich seit mehr als achtzig Jahren immer wieder der Forschung an und ist immer besser geworden. Das Buch enthält 1800 Zeichnungen zu allen Kleidern der Vogelwelt Europas, bietet Flugbilder, Gesangsbeschreibungen und bietet zusätzlich Vogelstimmen in einer kostenlosen App. Das alles für aktuell 14 Euro.“



Wer nicht nur lernen will, Vögel zu bestimmen, sondern auch eine Einführung in die Technik der Vogelbeobachtung, mit Hinweisen zu Ausrüstung, Beobachtungschancen im Jahresverlauf, Hinweise zu kniffligen Bestimmungen sucht, dem empfiehlt der Experte das Buch „Grundkurs Vogelbestimmung" von erschienen bei Quelle & Meyer.



„Am besten und schnellsten lernen wir,“ so Thomas Griesohn-Pflieger, „wenn wir uns die Erfahrung eines Menschen nutzbar machen, der Erfahrungen mit der Beobachtung und Interpretation der Vögel hat. Auch dieser Punkt macht das Reisen mit birdingtours so attraktiv!“

(lifePR) (