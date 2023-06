Livemusik, Biowein und leckeres Essen

Der KultUrScheune e.V. veranstaltet am 13. Juli ab 18 Uhr eine SommerSause im Bioweingut Staffelter Hof in Kröv an der Mosel.

Am 13. Juli wird es bluesig im Bioweingut Staffelter Hof in Kröv an der Mosel. Die KultUrScheune e.V. veranstaltet die nächste SommerSause mit der Liveband Bluesdoor. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Um Hutspende wird gebeten.



Die Musik von Bluesdoor ist frisch, authentisch und handmade. Ihr Repertoire besteht aus Coverversionen bekannter Bluesstandards wie "Before you accuse me", „Walking blues", "Dust my broom" und ähnliche Songs großer Blueslegenden, vorgetragen in ihrer ganz eigenen akustischen Version.



Für das leibliche Wohl ist stets gesorgt: Gundi Klein verwöhnt mit ihren herzhaften Schmankerl und an der Getränkebar gibt es köstlichen Biowein und Naturwein des Winzers Jan Matthias Klein vom Staffelter Hof, sowie südafrikanischen Rotwein vom Projekt Nomad Wines des Außenbetriebsleiters Kosie van der Merwe, ebenfalls vom Staffelter Hof. Bierliebhaber kommen auf ihre Kosten mit dem französischen Biobier der Winzer- und Brauerfamilie Lelièvre. Für alle, die lieber alkoholfrei bleiben, gibt es leckere Getränke wie Traubensaftsecco vom Staffelter Hof.



Weitere Termine:



27.07. mit 2PK aus Belgien

10.08. mit Swaen aus Trier

24.08. mit Sekond H@nd aus Wittlich