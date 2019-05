THE FIREBIRDS am Freitag, 31. Mai ab 20.00 Uhr (Einlass 19.00 Uhr)

Am Freitag, den 31. Mai ab 20.00 Uhr gibt es auf der Seestern Panorama-Bühne Rock´n Roll mit den bekannten FIREBIRDS.Perfekte Show, unwiderstehliche Animation und pure Spiellust! Mit ihrer Version des Rock’n’Roll-Sounds der 50er und 60er Jahre machen THE FIREBIRDS einfach gute Laune. Die fünf smarten Herren aus Leipzig überzeugen mit einer Mischung aus eigenständig interpretierten Klassikern, A-cappella-Passagen und charmanten Comedy-Einlagen. Nicht nur ihre Fans zeigen sich davon immer wieder begeistert, auch Stars wie Chuck Berry, Bill Haley’s Original Comets und die Rock- und Country-Legende Wanda Jackson standen bereits mit THE FIREBIRDS auf der Bühne. Live demonstrieren die Musiker, dass sie neben Rock’n’Roll und Twist auch Doo Wop, Mersey Beat und die Harmonien der Beach Boys ins Herz geschlossen haben. THE FIREBIRDS sind eine „Showband“, die diese Bezeichnung auch wirklich verdient. Denn hier gibt es mehr als Musik – nämlich zeitlos gutes Entertainment! Viele ausverkaufte Shows sagen viel über die große Fangemeinde der Band.Die Gäste dürfen sich auf ein mitreißendes 2-Stundenkonzert freuen mit bestem Rock´n Roll.Tickets gibt es noch an allen bekannten Vorverkaufsstellen, auf www.seestern-eventz.de und an der Abendkasse (Rezeption des Bio-Seehotel Zeulenroda).