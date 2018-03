Der Frühling ruft! Ladestationen für Betriebe

Die Natur zeigt sich allmählich wieder von ihrer angenehmsten Seite: Felder und Wiesen erstrahlen im schönsten Grün, die Blumen blühen in voller Pracht und die Bäume tragen endlich wieder Früchte. Es duftet herrlich nach Sommer.Überall hört man das Summen der fleißigen Bienchen, die sich hungrig auf den Weg machen, um leckeren Honig zu produzieren - auch Ihre fleißigen Mitarbeiter machen sich täglich auf, um Sie und Ihr Unternehmen tatkräftig zu unterstützen.Warum sollten Staus, volle Straßen und Autolärm das Letzte sein, was sie vor Arbeitsantritt von der Welt sehen?E-Bike fahren macht den Kopf frei, man tankt neue Energien und kann die Natur auf dem Weg zur Arbeit in vollen Zügen genießen. Das ist Genuss, körperliche Ertüchtigung und geistige Inspiration gleichermaßen.Es kann doch nur in Ihrem Sinne sein, ausgeglichene Arbeitnehmer zu haben, die gut gelaunt ins Unternehmen kommen. Keine Parkplatzsuche, keine stinkenden Abgase, keine aggressiven Hupkonzerte.Mittlerweile fahren viele Menschen so oft es geht mit dem E-Bike.Sie lieben die Kombination aus Geschwindigkeit, zwischendurch kräftig in die Pedale zu treten und sich einfach nur treiben zu lassen - inmitten der Natur. Es ist ihnen ein zusätzliches Vergnügen, an den wartenden Autos ungehindert vorbeiziehen zu können.Sie sind einfach effektiver und effizienter unterwegs als die Autofahrer und können zudem auch noch die ersten Sonnenstrahlen auf der Haut spüren.Mit diesen ersten Erfolgserlebnissen starten Ihre Mitarbeiter bei Ihnen in den Tag - das sollten Sie unterstützen!Gesunde und zufriedene Mitarbeiter sind ein Geschenk des Himmels.Bewegung ist ein ausgezeichneter Leitfaden, um dieses Ziel auch dauerhaft zu erreichen.Um sein E-Bike grenzenlos nutzen zu können, braucht es Energie. Fahrräder dieser Art müssen zwischendurch mal tanken.Es würden sicherlich noch mehr Ihrer Angestellten mit ihrem E-Bike zur Arbeit kommen, wenn sie dort eine Möglichkeit zum Aufladen hätten.Warum stellen Sie nicht einfach eine eigene Ladestation auf?Wir beraten Sie gerne und stellen Ihnen eine entsprechende Ladestation zur Verfügung.Während Ihre Angestellten arbeiten, können sie die Zeit sinnvoll nutzen, um ihr Gefährt in Ruhe aufzutanken. Es gibt keine herumliegenden Kabel und der Akku bleibt gesichert am Fahrrad.Sollten Sie Kundenverkehr haben, können auch diese zukünftig von Ihrer persönlichen Ladestation profitieren - auch E-Cars können damit betankt werden!Elektromobilität fördert auch die Umwelt und deswegen werden solche Aktionen auch finanziell unterstützt - sprechen Sie uns einfach an!Informieren Sie sich einfach bike-energy.com.Ihre Mitarbeiter und Kunden wird es ebenso freuen!