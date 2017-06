Das Spielberghaus baut die Ladeinfrastruktur aus in der Region Saalbach-Hinterglemm!

Die ohnehin gute Stimmung in dem 2888 Seelenort wird sich demnächst noch erhöhen, denn Familie Höll errichtet in Kürze an ihrem Spielberghaus eine E-Ladestation mit vier Anschlüssen für vier E-Bikes.Getreu ihrem Motto, stehen Bine und Walter Höll gemeinsam mit ihrem Team schon immer für Aktivitäten in freier Natur.Die kalte Jahreszeit ist kein Alibi dafür, sich nicht zu bewegen - deswegen bieten die beiden ihren begeisterten Gästen Aktivitäten und Projekte im Sommer und im Winter.Diesem Ruf bleiben die beiden treu, nicht nur in Österreich, sondern Europaweit!Gemeinsam mit bike-energy setzt das Spielberghaus seinen Plan um und ermöglicht den E-Bikern, ihre Fahrräder künftig vor Ort wieder aufzuladen.Die smarte Ladestation POINT P4B lädt bis zu vier Fahrräder gleichzeitig, ist normkonform und aufgrund ihrer kompakten Maße flexibel einsetzbar.Der hohe Bedienkomfort, die Infotafel als Ladehilfe und die Sonderfolierung in den Firmenfarben sind Standard bei bike-energy.Tipps und Tricks zur Verfeinerung der Fahrtechnik gibt es vom Spielberghaus grundsätzlich. Den Betreibern liegt es am Herzen, dass ihre Gäste sicher und umsichtig im Gelände unterwegs sind.Mit leerem Magen geht das nicht - deswegen werden sie mit Köstlichkeiten ihrer regionalen Küche verwöhnt, denn auch ihre Region ist ihnen wichtig.Genau aus diesem Grunde verbessern Bine und Walter Höll die dortige Infrastruktur.Für alle Besucher bedeutet das konkret; stop and go - ist das Bike erschöpft, bekommt es neue Energie - sofort und sicher.Kein Kabelsalat, kein eigenes Ladegerät!bike-energy hat diese Ladestation speziell für die öffentliche, halböffentliche und private Nutzung konzipiert - es dürfen also gerne weitere Personen/Unternehmen dem positiven Beispiel der erfolgreichen Spielberghaus-Betreiber folgen und weitere Lademöglichkeiten in und um Salzburg schaffen.Bine und Walter haben es gewagt und ihren großen Waschplatz für verschmutzte Räder, die riesige abschließbare Garage und ihre gut eingerichtete Werkstatt um eine E-Ladestation erweitert - reichliche Nutzung unbedingt erwünscht!Das Land Österreich fördert solche Projekte, die für die E-Mobilität stehen und ganz im Sinne der Umwelt sind. Nicht nur Familie Höll und das gesamte Spielberg-Team möchten ihre schöne Gemeinde schützen und zukünftig noch mehr Menschen dazu bewegen, dass Auto stehenzulassen und öfter auf's Fahrrad zu steigen. E-Bikes sind voll im Trend und das ist auch gut so. Am Laden soll es also nicht liegen. Für die beschriebene Ladestation stehen Fördergelder bis zu 800,- Euro bereit.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an