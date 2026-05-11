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Team Walk mit Teamgeist, guter Laune und Regenjacken

BIG direkt gesund als Gesundheitspartnerin dabei/1.620 Anmeldungen

(lifePR) (Dortmund, )
Regenjacken statt Sonnenbrillen – der Stimmung tat‘s keinen Abbruch: Beim Team Walk in Dortmund drehte sich am Mittwoch (05.06.) alles um Bewegung, Gemeinschaft und Spaß an der frischen Luft. Insgesamt 1.620 Wanderfreunde hatten sich für den Team Walk angemeldet. Veranstaltet wird die Aktion von bunert Events, Gesundheitspartnerin ist BIG direkt gesund.

Start und Ziel lagen auf dem Gelände des TSC Eintracht Dortmund. Von dort aus machten sich zahlreiche Teams und Interessierte auf den Weg durch Dortmund. Entlang der neun Kilometer langen Strecke sorgten Cheerleader für gute Laune und extra Motivation. Für neue Energie zwischendurch war ebenfalls gesorgt: Kuchen, Obst und Getränke stärkten die Teilnehmenden während des Walks.

Bewegung ganz einfach in den Alltag integrieren

Trotz des Regenwetters herrschte eine entspannte und motivierte Atmosphäre. „Der Team Walk zeigt, wie einfach es sein kann, Bewegung in den Alltag zu integrieren – und dass gemeinsames Aktivsein auch bei Regen Spaß macht“, sagt Andrea Rath, verantwortliche Eventmanagerin bei der BIG für den Team Walk. Die hohe Zahl an Anmeldungen zeige, wie groß das Interesse an lockeren, entspannten Gesundheitsangeboten dieser Art sei.

BIG direkt gesund hat das Ziel, Menschen unabhängig von Alter oder Fitnesslevel für mehr Bewegung zu begeistern. Der Team Walk in Dortmund war Teil des kontinuierlichen Engagements von BIG direkt gesund für Gesundheitsförderung und Prävention. Die Team-Walk-Tour wird am 19. Mai in Aachen und 28. Mai in Duisburg fortgesetzt. Mehr Infos gibt es hier: www.teamwalk-tour.de/

BIG direkt gesund

Die BundesInnungskrankenkasse Gesundheit - kurz BIG direkt gesund - wurde 1996 in Dortmund gegründet. Die große Idee hinter der BIG: Wir schaffen Raum fürs Menschsein. Gemeint ist damit eine moderne Online-Ausrichtung und empathischer Service, der schnell und lösungsorientiert ist. Die BIG bietet vielseitige Kommunikationswege passend zum jeweiligen Lebensstil ihrer bundesweit rund 490.000 Versicherten. Diese Kundinnen und Kunden erfahren eine wertschätzende und verständliche Beratung per Telefon, Chat, Mail oder Brief. Viele Zusatzleistungen sowie ein attraktives Bonusprogramm sind weitere große Pluspunkte. BIG direkt gesund hat ihren Rechtssitz in Berlin, ihre Hauptverwaltung in Dortmund und einen wichtigen Verwaltungsstandort in Aachen. Die BIG beschäftigt an den operativen Standorten rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in 13 BIGshops wird Beratung vor Ort angeboten.

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