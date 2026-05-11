Team Walk mit Teamgeist, guter Laune und Regenjacken
BIG direkt gesund als Gesundheitspartnerin dabei/1.620 Anmeldungen
Start und Ziel lagen auf dem Gelände des TSC Eintracht Dortmund. Von dort aus machten sich zahlreiche Teams und Interessierte auf den Weg durch Dortmund. Entlang der neun Kilometer langen Strecke sorgten Cheerleader für gute Laune und extra Motivation. Für neue Energie zwischendurch war ebenfalls gesorgt: Kuchen, Obst und Getränke stärkten die Teilnehmenden während des Walks.
Bewegung ganz einfach in den Alltag integrieren
Trotz des Regenwetters herrschte eine entspannte und motivierte Atmosphäre. „Der Team Walk zeigt, wie einfach es sein kann, Bewegung in den Alltag zu integrieren – und dass gemeinsames Aktivsein auch bei Regen Spaß macht“, sagt Andrea Rath, verantwortliche Eventmanagerin bei der BIG für den Team Walk. Die hohe Zahl an Anmeldungen zeige, wie groß das Interesse an lockeren, entspannten Gesundheitsangeboten dieser Art sei.
BIG direkt gesund hat das Ziel, Menschen unabhängig von Alter oder Fitnesslevel für mehr Bewegung zu begeistern. Der Team Walk in Dortmund war Teil des kontinuierlichen Engagements von BIG direkt gesund für Gesundheitsförderung und Prävention. Die Team-Walk-Tour wird am 19. Mai in Aachen und 28. Mai in Duisburg fortgesetzt. Mehr Infos gibt es hier: www.teamwalk-tour.de/