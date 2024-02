Team Walk feiert auf dem Aachener Tivoli Premiere

Mit den Team Walk Aachen kommt ein neues Firmenevent an den Tivoli, das Kolleginnen und Kollegen nach Feierabend gemeinsam aktiv sein lässt. Zudem fördert die gesellige Runde durch die Soers und über den Lousberg den Teamgeist.Nach den erfolgreichen Ausgaben in Essen, Dortmund und Duisburg mit insgesamt knapp 4.000 Teilnehmer*innen, gehen die Wander-Fans am 15. Mai auf dem Gelände des Aachener Tivolis an den Start. Hier wird ab 17.30 Uhr nach Feierabend gemeinsam mit den Arbeitskollegen, Freundinnen oder der Familie eine 8,5 km lange Strecke gewandert und eine schöne und ereignisreiche Zeit in der Natur verbracht. „Wer jetzt an den eingestaubten Wandertag aus Schulzeiten denkt, liegt völlig falsch“, so Christian Hengmith, Geschäftsführer von bunert Events, die den Team Walk Aachen veranstalten und das Kozept entworfen haben. „Beim Team Walk sorgen wir für Action und Abwechslung und bescheren den Teilnehmenden eine spannende Wandertour, bei der alle dabei sein können. Normalerweise wird man beim Wandern nicht angefeuert. Das ist bei uns anders! Cheerleader, eine Sambaband, DJ und Stimmungsmacher sorgen dafür, dass es ganz und gar nicht langweilig wird", so Hengmith weiter.Unterstützt wird die Veranstaltung von der Krankenkasse BIG direkt gesund, die dafür gesorgt hat, dass dieses Konzept nach Aachen kommt. „Wir laden Aachener Unternehmen, Vereine und alle Interessierten gerne zum Tivoli ein. Gemeinsam eine gesellige Runde drehen und sich aktiv bewegen. Das stärkt die körperliche und mentale Gesundheit ohne Zeitdruck. Am Tivoli ein Feierabendgetränk zu genießen, ist eine tolle Idee. Wer mag, kann den Team Walk als Impuls für viele weitere Spaziergänge nutzen“, freut sich Kathrin Houben, Managerin Gesundheitsförderung in Lebenswelten bei der BIG, auf das neue Event in Aachen.Wie kam es zu der neuen Konzeptidee? „Spazierengehen und Wandern hat sich in den letzten Jahren bei sehr vielen Menschen zum Trend entwickelt, den wir gerne aufgreifen wollten“, berichtet Hengmith. „Der Team Walk ist das Wander-Event für Firmen und Teams. Anschließend wird bei unserer After-Walk-Party im gemütlichen Rahmen gefeiert, getrunken und gegessen.“Gleich eine ganze Tour hat der Veranstalter für dieses Jahr geplant: nicht nur in den drei genannten Ruhrgebietsstädten, sondern auch erstmalig in Aachen und Düsseldorf schnüren die Teams und Firmen ihre Wanderschuhe. Zahlreiche Aktive drehen hierbei eine schöne Feierabendrunde – ganz ohne Zeitnahme und Wettkampfcharakter, dafür mit Pausenstation, leckerer Verpflegung und reichlich Unterhaltung. Wer kein eigenes Team hat, ist trotzdem herzlich willkommen mitzuwandern, denn auch Einzelstarter können sich anmelden.Die Online-Anmeldung ist bis zum 13. Mai möglich. Weitere Informationen und die Anmeldung gibt es auf: www.teamwalk-tour.de