Innovative Darmkrebs-Früherkennung: Für Versicherte der BIG direkt gesund ganz einfach im eigenen Zuhause

Kooperation mit DasLab

Jedes Jahr erkranken rund 60.000 Menschen in Deutschland neu an Darmkrebs. Dieser ist bei Männern die dritthäufigste, bei Frauen sogar die zweithäufigste Krebserkrankung und eine der häufigsten krebsbedingten Todesursachen. Wird Darmkrebs jedoch rechtzeitig entdeckt und behandelt, liegen die Heilungschancen bei bis zu 90 Prozent. Doch viele Menschen schrecken vor der Untersuchung zurück. Bei BIG direkt gesund sind es weniger als 20 Prozent der anspruchsberechtigten Versicherten, die diese Chance nutzen. Daher macht die Krankenkasse ihren Kundinnen und Kunden ab sofort ein Angebot, das ihnen den Zugang zur Früherkennung so unkompliziert wie möglich macht. Sie können den Test in der vertrauten Umgebung ihres eigenen Zuhauses durchführen.



Kooperation dank Wettbewerb Healthy Hub



Möglich macht dies die Kooperation mit der digitalen Laborinfrastruktur- und Interoperabilitätsplattform DasLab. Diese hat ein hybrides Konzept zur Darmkrebsfrüherkennung entwickelt. Zustande gekommen ist die Partnerschaft im Rahmen des Healthy Hub 2022. Dieser Zusammenschluss der Krankenkassen BIG direkt gesund, IKK Südwest, mhplus sowie SBK Siemens-Betriebskrankenkasse wählt in einem Wettbewerb Startups mit vielversprechenden Versorgungslösungen aus, um diese gemeinsam in die Praxis zu überführen. DasLab konnte mit seinem Darmkrebs-Früherkennungsprogramm die Jury überzeugen. Die Prävention von Darmkrebs ist nur der Anfang, geplant sind Früherkennungsprogramme für weitere Krebsarten und chronische Krankheiten. Dank der Kooperation mit DasLab gehört die BIG zu den ersten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland, die eine vollständige Patientenreise für Darmkrebs-Früherkennung anbieten können - von der ersten Ansprache bis zur medizinischen Fachberatung.



"Der Start dieses wegweisenden Darmkrebs-Früherkennungsprogramms ist nicht nur ein Meilenstein für DasLab, sondern auch ein bedeutender Schritt für das gesamte deutsche Gesundheitswesen. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit der BIG direkt gesund den Weg für eine effiziente, präventive Gesundheitsversorgung zu ebnen", sagt Dr. Daniel Fallscheer, CEO und Co-Founder von DasLab.



Persönliche Einladung an Versicherte



Anspruchsberechtigte Versicherte (ab 50 Jahren sowie ab 35 Jahren mit bestimmten Voraussetzungen) können kostenfrei ein Probenentnahmekit anfordern. Es wird diskret nach Hause geliefert und enthält eine einfache Schritt-für-Schritt Anleitung für den iFOBT-Stuhltest. Die entnommene Probe wird sicher mit einem vorfrankierten Rücksendekarton in ein zertifiziertes DasLab Partnerlabor gesendet. Das Ergebnis wird über die Plattform von DasLab übermittelt. Im Falle eines positiven Befundes können Versicherte von überall und zeitnah eine medizinische Fachberatung in Anspruch nehmen, um die Ergebnisse und weitere sinnvolle Schritte ausführlich zu besprechen.



Teilnahmequote steigern, Todesfälle verhindern



„Die Kooperation eröffnet unseren Kundinnen und Kunden einen sehr niederschwelligen Zugang zur Darmkrebsfrüherkennung. Wir ersparen ihnen mehrere Wege zu ihrem Arzt oder ihrer Ärztin. Bei einem positiven Befund werden sie umgehend beraten. Wir hoffen, dass wir mit diesem zeitgemäßen, hybriden Angebot schwere Krankheitsverläufe oder gar Todesfälle verhindern und den Menschen viel Leid ersparen können“, sagt Peter Kaetsch, Vorstandsvorsitzender der BIG. Er ergänzt: „Dass dies gelingen kann, dafür sind die Niederlande ein gutes Beispiel. Seitdem es dort das Angebot gibt, die Tests zuhause durchzuführen, werden diese deutlich mehr genutzt. Dort wurde bereits eine Teilnahmequote von mehr als 70 Prozent erreicht“.



Über DasLab



70% aller medizinischen Entscheidungen basieren auf Laborergebnissen, doch das Ökosystem der medizinischen Diagnostik bleibt fragmentiert und inkonsistent. DasLab entwickelt eine digitale Laborinfrastruktur- und Interoperabilitätsplattform für medizinische Diagnostik. Mit einer Vision von einer gesünderen Welt, ermöglicht DasLab den nahtlosen Austausch von Daten für eine intelligente, personalisierte und nachhaltige Gesundheitsversorgung für alle. Die DasLab-Plattform unterstützt sämtliche Arten von medizinischen Tests und verbindet Healthcare Provider nahtlos mit Laboren, Patienten und Versicherungen.