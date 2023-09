Healthy Hub Workshop startet: Take-off in die GKV für Start-ups aus dem Digital-Health-Bereich

Christiane Heidrich und Fabienne Knaub über Selektivverträge und besondere Versorgung in der GKV.

Christina Bernards wird über Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) und Digitale Pflegeanwendungen (DiPA) sprechen.

Florian Brandt ist Spezialist für die gesundheitsökonomischen Fragestellungen und kümmert sich um die Evaluation von wirtschaftlichen Effekten und Versorgungseffekten.

Claudia Riemenschneider erläutert und diskutiert über Beschaffungsprozesse von Krankenkassen und das Vergaberecht.

Und last, but not least wird Petra Weckmann über Prävention und Betriebliches Gesundheitsmanagement sprechen.

Mit digitalen Lösungen die Gesundheitsversorgung verbessern - dazu sucht der Healthy Hub regelmäßig Start-ups aus dem Digital-Health-Bereich. Wie sich der erste Gesundheitsmarkt für sie öffnen und die Zusammenarbeit mit Krankenkassen erfolgreich gelingen kann, erfahren Start-ups in einem Online-Workshop. Dieser findet am 13. September 2023, 9-12 Uhr, als Zoom-Konferenz statt.Das Bundesministerium für Gesundheit verleiht der Digitalisierung im Gesundheitswesen einen neuen Schub. Die beiden Digitalisierungsgesetze, das Digital-Gesetz (DigiG) und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz (GDNG), haben das Potenzial, die medizinische Versorgung von gesetzlich Versicherten deutschlandweit deutlich zu verbessern. Das öffnet Start-ups und Grown-ups aus dem Digital-Health-Bereich neue Türen, um innovative Produkte in die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zu bringen.Doch wie gelangen Unternehmen mit ihren Ideen in die GKV und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Krankenkassen erfolgreich? Darüber informiert der Healthy Hub Workshop „Digital Campus“ am 13. September, 9-12 Uhr, in einer Zoom-Konferenz. Interessierte Start-ups sind herzlich eingeladen.Als Geschäftsführer des Healthy Hubs eröffnet Dr. Elmar Waldschmitt den Workshop. Er gibt einen Überblick über die Möglichkeiten des Markteintritts in den GKV-Markt und stellt den Healthy Hub mit seinen Chancen für Start-ups vor. Damit ist die erste Idee für den Zugang und Markteintrittsstrategien gezündet.In mehreren parallel angebotenen Workshops gelingt dann der weitere und tiefe Austausch mit Expertinnen und Experten aus den Healthy-Hub-Kassen. Start-ups erhalten tiefergehende Einblicke vonAlle Workshops werden doppelt angeboten, so dass möglichst viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwei Themen mitnehmen können.Der Healthy Hub ist eine Arbeitsgemeinschaft („Joint Venture“) von vier gesetzlichen Krankenkassen, die insgesamt über 2,5 Millionen Menschen versichern. BIG direkt gesund, IKK Südwest, mhplus Krankenkasse und SBK – Siemens-Betriebskrankenkasse begleiten innovative und digitale Gesundheitslösungen in die GKV. Gemeinsam mit ihren Partnern*innen entwickeln die Kassen innovative Vertrags- und Vorgehensmodelle, um damit die Versorgung kranker Menschen nachhaltig zu verbessern. Die vier Krankenkassen schreiben im Healthy Hub einen jährlichen Wettbewerb in erster Linie für Digital Health Start-ups aus. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten von den Kassen ein Vertragsangebot.Anmeldungen zur kostenfreien Zoom-Konferenz sind möglich unter: