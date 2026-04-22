Gesundheitsbewusstes Verhalten zahlt sich aus: Rund 4,6 Millionen Euro Bonus für Versicherte

Vorsorge, Früherkennung und ein bewusster Umgang mit der eigenen Gesundheit lohnen sich bei BIG direkt gesund auch finanziell: Über das Bonusprogramm hat die Krankenkasse für das vergangene Jahr insgesamt 4.568.121 Euro an ihre Versicherten ausgezahlt. Grundlage dafür waren 338.243 dokumentierte Gesundheitsmaßnahmen. Zudem zahlte die BIG 500.077 Euro an Prämien an Versicherte aus, die sich für einen Wahltarif entschieden hatten.



Hohe Beteiligung am Bonusprogramm



Das Bonusprogramm der BIG honoriert unter anderem die Teilnahme an Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen, Zahnvorsorge, Schutzimpfungen sowie das Erreichen guter Vitalwerte. Die hohe Zahl der eingereichten Maßnahmen zeigt, dass viele Versicherte diese Angebote aktiv nutzen und damit gezielt in ihre Gesundheit investieren.



„Wer regelmäßig zur Vorsorge geht und auf seine Gesundheit achtet, übernimmt Verantwortung für sich selbst – und wird von der BIG dafür belohnt“, sagt Jens Herzog, Geschäftsbereichsleiter Kunde und Markt bei BIG direkt gesund. „Unser Bonusprogramm setzt genau hier an: Es unterstützt gesundheitsbewusstes Verhalten und macht Prävention für unsere Versicherten noch attraktiver.“



Prävention als fester Bestandteil der Versorgung



Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen sind ein zentraler Baustein moderner Gesundheitsversorgung. Sie helfen dabei, Erkrankungen frühzeitig zu erkennen oder ganz zu vermeiden. BIG direkt gesund ergänzt diese medizinisch wichtigen Angebote bewusst um finanzielle Anreize. Denn leider nutzen zum Beispiel immer noch viel zu wenig Versicherte die angebotenen Maßnahmen zur Krebsfrüherkennung.



„Viele Menschen wissen, wie wichtig Vorsorge ist. Der Bonus kann den entscheidenden zusätzlichen Impuls geben, diese Termine auch tatsächlich wahrzunehmen“, so Jens Herzog weiter. Ziel sei es, Versicherte dauerhaft für einen präventiven Lebensstil zu sensibilisieren.



Wahltarife setzen auf Eigenverantwortung



Neben dem Bonusprogramm profitieren BIG-Versicherte auch über die Wahltarife: Insgesamt 500.077 Euro hat die BIG darüber 2025 an ihre Versicherten ausgeschüttet. Die Wahltarife setzen auf Eigenverantwortung und einen bewussten Umgang mit Leistungen: Wer im Tarifzeitraum keine oder nur wenige Leistungen in Anspruch nimmt, erhält eine Prämie.



„Auch mit einem Wahltarif sind unsere Versicherten im Krankheitsfall selbstverständlich gut abgesichert“, betont Jens Herzog. Vorsorge‑ und Früherkennungsuntersuchungen sowie empfohlene Schutzimpfungen können unabhängig vom gewählten Tarif weiterhin uneingeschränkt genutzt werden.

(lifePR) (