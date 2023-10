Der Healthy Hub bringt Digital Health-Lösungen in die GKV – Wettbewerb Nr. 5 startet am 2. Oktober 2023

Der mittlerweile fünfte Wettbewerb des Healthy Hub startet am Montag, den 2. Oktober 2023. Startups und innovative Unternehmen aus dem Digital Health-Bereich sind eingeladen, eines der bis zu fünf Kooperationsprojekte des Healthy Hub zu werden. Die Kassen des Healthy Hub sind BIG direkt gesund, IKK Südwest, mhplus Krankenkasse sowie die SBK Siemens-Betriebskrankenkasse. Sie freuen sich auf gute und innovative Versorgungsideen.Der Healthy Hub hilft Hersteller*innen innovativer Digital Health-Lösungen beim Eintritt in den ersten Gesundheitsmarkt. Der Markttest unter realen Bedingungen und die begleitende Evaluation machen digitale oder hybride Versorgungslösungen fit für den Einsatz in der GKV. Die Kassen des Healthy Hub helfen den innovativen Unternehmen dabei, ihre Lösungen in existierende Versorgungsstrukturen zu integrieren oder passende Strukturen aufzubauen. Dafür entwickeln die Kassen gemeinsam mit ihnen passende Vertrags- und Vorgehensmodelle.In einem in der Regel einjährigen, voll vergüteten Piloten werden die innovativen Lösungen unter Echtbedingungen in die Versorgung gebracht und parallel evaluiert. Bereits während der Testphase haben die Kassenpartner*innen die Möglichkeit, ihre Lösung zu skalieren.Für ihren fünften Wettbewerb suchen die vier Kassen durchdachte und innovative Versorgungslösungen jenseits der Regelversorgung. Der Fokus liegt auf digitalen oder hybriden Ideen im Rahmen der sog. besonderen Versorgung nach § 140a SGB V. Das sind Selektivverträge, deren Leistungsspektrum sich deutlich vom Leistungsumfang der Regelversorgung unterscheidet.Außerdem möchte der Healthy Hub den Blick auf geschlechtersensible Versorgungsansätze lenken. Die Kassen interessiert es, wie sie künftig mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Geschlechter Versorgung gestalten können. Dies kann sich beispielsweise auf die Versorgungslösungen selbst beziehen oder sich in unterschiedlichen Kundenansprachen o.ä. äußern. Geschlechtersensibilität ist noch nicht breit in der Versorgung verankert. Deshalb setzt der Healthy Hub diesen Akzent und lässt den Bewerberinnen und Bewerbern hierfür die nötigen Freiheiten.Die Kassen evaluieren die Versorgungslösungen in einer einjährigen Pilotphase gemeinsam mit den Anbieter*innen, um Aussagen zu Akzeptanz, Evidenz und Wirtschaftlichkeit zu erhalten. Wenn die Pilotprojekte gut laufen, können alle Healthy Hub-Kassen Anschlussverträge mit den Kooperationspartner*innen schließen.„Wir suchen Lösungen, die uns helfen, die Versorgung unserer Versicherten zu verbessern und die das Potential haben, in der gesamten GKV eine Rolle zu spielen. Wir wollen den Markt für digitale Gesundheitslösungen hierdurch ein Stück mit- und weiterentwickeln. Das Generieren von patientenrelevantem Nutzen ist ein wesentlicher Bestandteil hierbei“, so Dr. Elmar Waldschmitt, Geschäftsführer des Healthy Hub.Gute Chancen im Wettbewerb haben übrigens regelmäßig Versorgungslösungen, die Versorgungslücken schließen, einen hohen Kundennutzen generieren und die im Versorgungskontext entwickelt werden.Interessierte Unternehmen - Startups und andere Innovator*innen aus dem Digital Health-Bereich - können sich vom 2. Oktober bis 30. November 2023, 10 Uhr, auf der Website des Healthy Hub bewerben. Über den Ablauf und die Bedingungen des Wettbewerbs informiert die Website des Healthy Hub, https://www.healthy-hub.de/ Bislang hat der Healthy Hub in vier Wettbewerben 18 Startups mit 19 unterschiedlichen Use Cases in die Versorgung begleitet. Nicht jedes Projekt ist gleich erfolgreich, aber nur wenige sind gescheitert. Fast alle Startups konnten bereits während der Zusammenarbeit mit den Kooperationskassen des Healthy Hub ihre Lösung auch anderen Krankenkassen anbieten und skalieren. Mit vielen ihrer bisherigen Partner*innen verbindet die Kassen des Healthy Hub mittlerweile eine mehrjährige Zusammenarbeit. Die Wettbewerbe und Informationsformate des Healthy Hub haben bislang rund 750 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreicht – vor allem aus der Digital Health- und Startup-Szene.