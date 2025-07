BIG direkt gesund erneut für Chancengleichheit ausgezeichnet

BIG direkt gesund wird erneut mit dem Prädikat TOTAL E-QUALITY ausgezeichnet. Die unabhängige Jury würdigt damit die konsequente Umsetzung einer Chancengleichheitsstrategie, die auf Entwicklung, Transparenz und individueller Förderung basiert. Bei insgesamt 983 Mitarbeitenden liegt der Frauenanteil der Krankenkasse bei 68 Prozent.



Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf



Laut Jury setzt die BIG auf ein breites Spektrum an Maßnahmen, um Chancengleichheit zu fördern. Dazu zählen eine objektive Einstellungs-Matrix, barrierefreie Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung und flexible Karrierepfade über die projektbezogenen Laufbahnen. Angebote wie Online-Coachings, Eltern-Kind-Büros und flexible Arbeitszeiten stärkten zudem die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Durch Initiativen wie den BIGdialog oder eine neue betriebliche Beratungsstelle fördere die BIG zudem eine offene, diskriminierungsfreie Unternehmenskultur.



Erfolgsfaktor für Innovation



„Wir wollen eine Arbeitswelt gestalten, in der alle Menschen ihre Potenziale einbringen können – unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Gesundheitsstatus oder Lebenssituation“, betont Markus Bäumer, Personalvorstand der BIG direkt gesund. „Dazu gehört für uns, kontinuierlich Strukturen zu hinterfragen und neue Angebote zu schaffen, die Vielfalt ermöglichen und fördern. Denn Chancengleichheit ist nicht nur eine Frage der Fairness, sondern auch ein entscheidender Erfolgsfaktor für unsere Organisation. Unterschiedliche Perspektiven bereichern unsere Arbeit, machen uns innovativer und stärken unsere Gemeinschaft“.



Ein klares Ziel: mehr Frauen in Führung



Trotz der positiven Bewertung sieht die Jury auch Handlungsbedarf: Während Frauen die Mehrheit der Belegschaft stellen, liegt ihr Anteil in Führungspositionen bislang bei nur 35 Prozent. „Diese Situation ist auch für uns unbefriedigend. Wir haben bereits eine Befragung unter unseren weiblichen Beschäftigten durchgeführt, um herauszufinden, was sie auf dem Weg in Führungspositionen bremst oder fördert“, sagt Stefan Tölle, Leiter des Geschäftsbereichs Human Resources bei der BIG. Ein eigens eingerichteter Arbeitskreis erarbeitet derzeit ein Maßnahmenpaket, um den Frauenanteil in leitenden Funktionen gezielt zu erhöhen. Stefan Tölle zeigt sich zuversichtlich, dass hier bis zur nächsten Vergabe des Prädikats in zwei Jahren deutliche Fortschritte erzielt werden.



Über TOTAL E-QUALITY



Der Verein TOTAL E-QUALITY wurde im selben Jahr gegründet wie die BIG: 1996. Zu seinen Gründungsmitgliedern zählt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Seitdem zeichnet der Verein Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung sowie Verbände aus, die sich in ihrer Personal- und Organisationspolitik erfolgreich für Chancengleichheit engagieren. Das Prädikat TOTAL E-QUALITY steht für Total Quality Management (TQM), ergänzt um die Gender-Komponente (Equality).

