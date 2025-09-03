BIG direkt gesund übernimmt Kosten für schonende Photodynamische Therapie bei aktinischer Keratose

Hocheffektiv bei aktinischer Keratose

Unsere Haut vergisst keinen Sonnenstrahl – vor allem nicht die schädliche UV-Strahlung. Besonders bei Menschen mit heller Haut können durch langjährige Sonneneinwirkung sogenannte aktinische Keratosen entstehen: raue, fleckige oder krustige Hautstellen, meist an Stirn, Nase, Kopfhaut oder Ohren. Diese gelten als Vorstufe des hellen Hautkrebses. Damit dieser gar nicht erst entsteht, übernimmt BIG direkt gesund ab sofort die Kosten für eine besonders schonende und wirksame Behandlung: die Photodynamische Therapie (PDT).Die PDT ist ein modernes, ambulantes Verfahren. Auf die betroffenen Hautstellen wird eine lichtaktivierbare Creme (Ameluz®) aufgetragen und anschließend mit einer speziellen Lichtquelle bestrahlt. Krankhafte Hautzellen werden gezielt zerstört, gesundes Gewebe bleibt unversehrt. Die Behandlung eignet sich besonders für großflächig geschädigte Areale, ist schmerzarm und hinterlässt in der Regel keine Narben. Häufig verbessert sich zusätzlich das Hautbild.„Mit der Photodynamischen Therapie bieten wir unseren Versicherten eine gleichermaßen wirksame wie schonende Option bei aktinischer Keratose. Gerade bei flächig geschädigter Haut lassen sich krankhafte Zellen gezielt behandeln – meist ohne Narben und mit kurzer Erholungszeit. Prävention und frühe Behandlung sind für uns zentrale Bausteine, um Hautkrebs vorzubeugen und die Lebensqualität unserer Versicherten zu stärken“, sagt Christiane Heidrich, Teamleiterin Managed Care bei BIG direkt gesund.Versicherte mit entsprechender Diagnose wenden sich an ihre dermatologische Praxis. Dort wird geprüft, ob die Voraussetzungen für die PDT erfüllt sind. Dann kann die Behandlung veranlasst werden. Die Kosten trägt BIG direkt gesund.Mehr Infos gibt es hier: