BIG direkt gesund übernimmt Kosten für schonende Photodynamische Therapie bei aktinischer Keratose

Durch langjährige Sonneneinwirkung können aktinische Keratosen entstehen: raue, fleckige oder krustige Hautstellen. Diese gelten als Vorstufe des hellen Hautkrebses. Die BIG übernimmt die Kosten für eine besonders schonende und wirksame Behandlung.

Unsere Haut vergisst keinen Sonnenstrahl – vor allem nicht die schädliche UV-Strahlung. Besonders bei Menschen mit heller Haut können durch langjährige Sonneneinwirkung sogenannte aktinische Keratosen entstehen: raue, fleckige oder krustige Hautstellen, meist an Stirn, Nase, Kopfhaut oder Ohren. Diese gelten als Vorstufe des hellen Hautkrebses. Damit dieser gar nicht erst entsteht, übernimmt BIG direkt gesund ab sofort die Kosten für eine besonders schonende und wirksame Behandlung: die Photodynamische Therapie (PDT).

Was ist die Photodynamische Therapie?
Die PDT ist ein modernes, ambulantes Verfahren. Auf die betroffenen Hautstellen wird eine lichtaktivierbare Creme (Ameluz®) aufgetragen und anschließend mit einer speziellen Lichtquelle bestrahlt. Krankhafte Hautzellen werden gezielt zerstört, gesundes Gewebe bleibt unversehrt. Die Behandlung eignet sich besonders für großflächig geschädigte Areale, ist schmerzarm und hinterlässt in der Regel keine Narben. Häufig verbessert sich zusätzlich das Hautbild.

Die Vorteile der PDT
  • Hocheffektiv bei aktinischer Keratose
  • Ambulant & nicht-invasiv – keine Operation notwendig
  • Schnelle Abheilung
  • Früherkennung & Vorsorge gegen hellen Hautkrebs
Wirksame und schonende Option für Versicherte
„Mit der Photodynamischen Therapie bieten wir unseren Versicherten eine gleichermaßen wirksame wie schonende Option bei aktinischer Keratose. Gerade bei flächig geschädigter Haut lassen sich krankhafte Zellen gezielt behandeln – meist ohne Narben und mit kurzer Erholungszeit. Prävention und frühe Behandlung sind für uns zentrale Bausteine, um Hautkrebs vorzubeugen und die Lebensqualität unserer Versicherten zu stärken“, sagt Christiane Heidrich, Teamleiterin Managed Care bei BIG direkt gesund.

Arztpraxis prüft Voraussetzungen für die PDT
Versicherte mit entsprechender Diagnose wenden sich an ihre dermatologische Praxis. Dort wird geprüft, ob die Voraussetzungen für die PDT erfüllt sind. Dann kann die Behandlung veranlasst werden. Die Kosten trägt BIG direkt gesund.

Mehr Infos gibt es hier:
https://www.big-direkt.de/de/leistungen/besondere-behandlungsangebote/photodynamische-therapie-bei-aktinischer-keratose

Die BundesInnungskrankenkasse Gesundheit - kurz BIG direkt gesund - wurde 1996 in Dortmund gegründet. Die große Idee hinter der BIG: Wir schaffen Raum fürs Menschsein. Gemeint ist damit eine moderne Online-Ausrichtung und empathischer Service, der schnell und lösungsorientiert ist. Die BIG bietet vielseitige Kommunikationswege passend zum jeweiligen Lebensstil ihrer bundesweit rund 480.000 Versicherten. Diese Kundinnen und Kunden erfahren eine wertschätzende und verständliche Beratung per Telefon, Chat, Mail oder Brief. Viele Zusatzleistungen sowie ein attraktives Bonusprogramm sind weitere große Pluspunkte. BIG direkt gesund hat ihren Rechtssitz in Berlin, ihre Hauptverwaltung in Dortmund und einen wichtigen Verwaltungsstandort in Aachen. Die BIG beschäftigt an den operativen Standorten rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in 13 BIGshops wird Beratung vor Ort angeboten.

