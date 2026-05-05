BIG direkt gesund: Fusion mit Salus BKK wird nicht weiterverfolgt
Entscheidung gefallen
„Es war uns wichtig, die Situation im Vorfeld realistisch zu bewerten und eine Entscheidung zu treffen, die nachhaltig tragfähig ist“, erklärt Helmut Krause, Verwaltungsratsvorsitzender von BIG direkt gesund. Im Verlauf der Gespräche sei – basierend auf dem klar formulierten strategischen Zielbild von BIG direkt gesund – deutlich geworden, dass die jeweiligen Vorstellungen zur zukünftigen Ausrichtung sowie zur konkreten Ausgestaltung einer möglichen Zusammenarbeit nicht in ausreichendem Maße gegeben seien, resümiert Robert Leitl, stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender.