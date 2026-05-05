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BIG direkt gesund: Fusion mit Salus BKK wird nicht weiterverfolgt

Entscheidung gefallen

(lifePR) (Dortmund, )
BIG direkt gesund hat nach intensiver Analyse entschieden, die geplante Fusion mit der Salus BKK nicht weiterzuverfolgen und die Kooperation zu beenden. Die Verwaltungsratsvorsitzenden von BIG direkt gesund sind zu dem Schluss gekommen, dass die strategische Passung nicht gegeben ist.

„Es war uns wichtig, die Situation im Vorfeld realistisch zu bewerten und eine Entscheidung zu treffen, die nachhaltig tragfähig ist“, erklärt Helmut Krause, Verwaltungsratsvorsitzender von BIG direkt gesund.  Im Verlauf der Gespräche sei – basierend auf dem klar formulierten strategischen Zielbild von BIG direkt gesund – deutlich geworden, dass die jeweiligen Vorstellungen zur zukünftigen Ausrichtung sowie zur konkreten Ausgestaltung einer möglichen Zusammenarbeit nicht in ausreichendem Maße gegeben seien, resümiert Robert Leitl, stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender.

BIG direkt gesund

Die BundesInnungskrankenkasse Gesundheit - kurz BIG direkt gesund - wurde 1996 in Dortmund gegründet. Die große Idee hinter der BIG: Wir schaffen Raum fürs Menschsein. Gemeint ist damit eine moderne Online-Ausrichtung und empathischer Service, der schnell und lösungsorientiert ist. Die BIG bietet vielseitige Kommunikationswege passend zum jeweiligen Lebensstil ihrer bundesweit rund 510.000 Versicherten. Diese Kundinnen und Kunden erfahren eine wertschätzende und verständliche Beratung per Telefon, Chat, Mail oder Brief. Viele Zusatzleistungen sowie ein attraktives Bonusprogramm sind weitere große Pluspunkte. BIG direkt gesund hat ihren Rechtssitz in Berlin, ihre Hauptverwaltung in Dortmund und einen wichtigen Verwaltungsstandort in Aachen. Die BIG beschäftigt an den operativen Standorten rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in 11 BIGshops wird Beratung vor Ort angeboten.

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