Aktiv nach Feierabend: Team Walk Essen –Jetzt noch Startplätze sichern
Schon im vierten Jahr sorgt der Team Walk Essen, präsentiert von der Krankenkasse BIG direkt gesund, für Bewegung nach Feierabend. Am 2. September, einem Dienstag, fällt ab 16:30 Uhr am Baldeneysee der Startschuss.
Gemeinsam aktiv
„Wir hoffen natürlich, dass wir den Rekord dieses Mal noch einmal knacken. Das Wander-Event für Firmen und Teams ist inzwischen ein fester Termin im Dienstkalender vieler Unternehmen“, freut sich Christian Hengmith, Geschäftsführer vom Veranstalter bunert Events. „Teamcaptains stehen oft vor der Herausforderung, Kolleginnen und Kollegen für einem Firmenlauf zu motivieren. Beim Team Walk können alle dabei sein, die Lust auf aktiven Ausgleich haben – unabhängig vom Leistungsniveau.“
Abwechslungsreiche Auszeit
Gemeinsam nach Feierabend aktiv sein, Teamgeist stärken, ohne Leistungsdruck eine schöne Zeit in der Natur genießen und das grüne Essen kennenlernen – dafür steht der Team Walk! Dieses Event ist mehr als eine Wandertour: Es gibt Action und Abwechslung mit einer Pausenstation, damit das gesamte Team gemeinsam dabei sein kann. Start und Ziel sind am Regattahaus Essen am Baldeneysee.
Idealer Impuls
„Regelmäßige Bewegung ist das beste Rezept – sie schützt vor zahlreichen Erkrankungen und bringt Muskeln, Herz und Kreislauf in Bestform. Mit unserem Impuls wollen wir den Alltag der Menschen gesünder und aktiver gestalten. Am Essener Baldeneysee finden Teams dafür die perfekte Kulisse“, sagt Peter Kaetsch, Vorstandsvorsitzender von BIG direkt gesund, der Gesundheitspartnerin der Veranstaltung.
Auszeit vom Alltag
„Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer pendeln nach Essen und entdecken hier neue Perspektiven. Wir haben eine attraktive, 9 km lange Strecke gewählt und freuen uns auf eine anschließende After-Walk-Party mit kühlen Getränken, leckerem Essen und einem coolen DJ“, ergänzt Christian Hengmith.
Die Startplätze sind heiß begehrt: Schon jetzt meldet bunert Events täglich steigende Anmeldezahlen und eine bunte Mischung an Teams – vom kleinen Freundeskreis bis hin zu großen Firmenverbünden. Neu in diesem Jahr: Über den Team Login können Teilnehmende bei der Anmeldung direkt einen Tisch reservieren. So entsteht für Unternehmen ein fester Treffpunkt vor und nach der Wanderung – perfekt für Austausch, Networking und einen entspannten Ausklang des Tages. Alle Infos und Anmeldung unter www.teamwalk-tour.de/essen