Aktiv nach Feierabend: Team Walk Dortmund – jetzt Startplätze sichern!

Der Team Walk Dortmund - präsentiert von der Krankenkasse BIG direkt gesund - bringt Bewegung in den Feierabend. Am Mittwoch, 10. September, fällt ab 17:00 Uhr der Startschuss auf dem Sportgelände der TSC Eintracht.

Gemeinsam aktiv
„Das Wander-Event für Firmen und Teams hat sich mittlerweile als fester Termin im Kalender vieler Unternehmen etabliert“, freut sich Christian Hengmith, Geschäftsführer vom Veranstalter bunert Events. „Teamcaptains stehen bei Firmenläufen häufig vor der Herausforderung, die Kolleginnen und Kollegen zu motivieren. Viele können die Laufstrecke jedoch aus gesundheitlichen Gründen nicht bewältigen. Beim Team Walk kann jeder mitmachen, der gerne aktiv ist.“

Action & Abwechslung
Bereits im dritten Jahr sorgt der Team Walk Dortmund für gesunde Bewegung, Gemeinschaft und gute Laune nach Feierabend. Gemeinsam aktiv sein, Teamgeist fördern und ohne Leistungsdruck Zeit in der Natur verbringen – dafür steht der Team Walk.  Dieses Event ist nicht einfach nur eine Wandertour, denn Action und Abwechslung sorgen für eine spannende Route inklusive Pausenstation, bei der das gesamte Team dabei sein kann. Start und Ziel ist bei der TSC Eintracht.

Gesunde Runde
„Auf das Event in der Heimatstadt der BIG freue ich mich besonders. Viele unserer Mitarbeitenden werden selbst wieder die Wanderschuhe schnüren und dabei sein. Ich lade auch andere Unternehmen und Vereine herzlich ein, gemeinsam etwas für die Gesundheit zu tun – ganz ohne Leistungsdruck. Regelmäßige Bewegung beugt vielen Erkrankungen vor und stärkt Muskeln, Herz und Kreislauf“, sagt Peter Kaetsch, Vorstandsvorsitzender der BIG. Die Krankenkasse ist die Gesundheitspartnerin der Veranstaltung.

Neue Ecken entdecken
„Viele Berufstätige pendeln täglich nach Dortmund und kennen nur die Büroumgebung, dabei hat die Stadt so viele schöne Ecken zu bieten“, so Hengmith. „In diesem Jahr erwartet die Teilnehmenden eine neue, ca. 9 km lange Strecke. Anschließend feiern wir gemeinsam eine After-Walk-Party. Mit kühlen Getränken, leckerem Essen und DJ.“

Tagesausklang im Teamzelt
Die Nachfrage nach Startplätzen ist groß:  Schon jetzt verzeichnet der Veranstalter bunert Events täglich wachsende Anmeldezahlen – von kleinen Teams bis hin zu großen Firmenverbünden. Mit der Anmeldung über den Team Login können auch Teamzelte oder Tische reserviert werden - der ideale Treffpunkt vor und nach der Wanderung für Austausch, Networking und einen entspannten Tagesausklang.

Alle Infos und Anmeldung unter: www.teamwalk-tour.de/dortmund

Die BundesInnungskrankenkasse Gesundheit - kurz BIG direkt gesund - wurde 1996 in Dortmund gegründet. Die große Idee hinter der BIG: Wir schaffen Raum fürs Menschsein. Gemeint ist damit eine moderne Online-Ausrichtung und empathischer Service, der schnell und lösungsorientiert ist. Die BIG bietet vielseitige Kommunikationswege passend zum jeweiligen Lebensstil ihrer bundesweit rund 480.000 Versicherten. Diese Kundinnen und Kunden erfahren eine wertschätzende und verständliche Beratung per Telefon, Chat, Mail oder Brief. Viele Zusatzleistungen sowie ein attraktives Bonusprogramm sind weitere große Pluspunkte. BIG direkt gesund hat ihren Rechtssitz in Berlin, ihre Hauptverwaltung in Dortmund und einen wichtigen Verwaltungsstandort in Aachen. Die BIG beschäftigt an den operativen Standorten rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in 13 BIGshops wird Beratung vor Ort angeboten.

Wichtiger Hinweis:

