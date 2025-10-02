Kontakt
Zugriff auf die Elektronische Patientenakte: So funktioniert die Registrierung

Der einfachste Zugriff auf die ePA erfolgt über eine App auf dem Mobiltelefon. Jede Krankenkasse hat dafür ihre eigene App entwickelt. Beispielhaft beschreiben wir den Anmeldeprozess bei der hkk ePA. Anmeldeprozesse anderer Kassen können eventuell etwas abweichen.

Schritt 1: Laden Sie die ePA-App Ihrer Krankenkasse im App-Store herunter auf Ihr Handy (z.B. hkk: ePA hkk; Techniker: TK-safe).

Schritt 2: Jetzt müssen Sie sich registrieren. Dafür benötigen Sie Ihre Krankenkassen-Versichertenkarte. Ihre Versichertennummer ist anzugeben sowie die letzten sechs Ziffern der Kartenkennnummer auf der Rückseite.

Schritt 3: Sie müssen ein sicheres Passwort festlegen.

Schritt 4: Sie erhalten eine E-Mail mit einem Link, über den Sie Ihre Mail-Adresse bestätigen müssen. Achten sie darauf, ob die Mail möglicherweise in Ihrem SPAM-Ordner gelandet ist.

Schritt 5: Legen Sie einen Zahlen-Code fest, den Sie sich gut merken können.

Schritt 6: Nun müssen Sie Ihre Identität bestätigen. Dafür stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung. Sie können dies mit einem elektronischen Personalausweis und der dazugehörgen PIN erledigen, über das Post-Ident-Verfahren, was einen Besuch bei einer Postfiliale erfordert (samt Personalausweis) oder sie können in einer Geschäftsstelle Ihrer Krankenkasse einen Aktivierungscode erhalten.

Schritt 7: Sobald Ihre Identität bestätigt ist, können Sie die ePA nutzen.

Sie können die ePA auch auf Ihrem PC nutzen. Dazu benötigen Sie den Desktop-Client, den ebenfalls Ihre Krankenkasse zur Verfügung stellt. Dabei handelt es sich um ein Programm, das direkt auf einem Computer oder Laptop installiert werden kann. Sie finden es im App-Store Ihres jeweiligen Betriebssystems – bei der Techniker Krankenkasse heißt der Client wie die App für das Mobiltelefon: TK-Safe. Achtung: Noch nicht alle Krankenkassen stellen den Client jetzt schon bereit.

Die Verbraucherzentrale hat eine Anleitung zusammengestellt, wie die App zu nutzen ist. Den Link finden Sie in den Quellen.

