Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1037005

Biallo & Team GmbH Achselschwanger Str. 5 86919 Utting, Deutschland http://www.biallo.de
Ansprechpartner:in Frau Anita Pabian +49 8806 333840
Logo der Firma Biallo & Team GmbH

Worauf achten beim Küchen-Kredit?

(lifePR) (Utting, )
Bevor Sie sich für einen Kredit zur Finanzierung Ihrer Küche entscheiden, ist es hilfreich, die Finanzierung einmal durchzurechnen und eine passende Laufzeit zu wählen. So gilt es, zunächst die mögliche Monatsrate zu schätzen. Sie können beispielsweise 200 Euro problemlos monatlich zahlen? Dann können Sie bei den Biallo-Vergleichsrechnern verschiedene Laufzeiten für die erforderliche Darlehenssumme anklicken und prüfen, welche zu Ihrer finanziellen Situation passt. Im nächsten Schritt sollten Sie nicht nur die Effektivzinsen vergleichen, sondern auch auf das Kleingedruckte wie etwa Sondertilgungsmöglichkeiten achten. Letztere sind vor allem dann vorteilhaft, wenn Sie in absehbarer Zeit beispielsweise mit einer Sonderzahlung im Job rechnen können. So verkürzen Sie die Laufzeit des Kredits und sparen Zinsen.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.