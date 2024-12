Wie viel Geld sollte ich für die Rente angespart haben?

Zusatzrenten nicht vergessen: Die Versorgungslücke verkleinert sich, wenn Sie Ansprüche aus einer betrieblichen Altersvorsorge oder aus privaten Altersvorsorgeverträgen Addieren Sie diese Ansprüche zu Ihrer gesetzlichen Rentenprognose dazu. Dann sehen Sie, wie die der Fehlbetrag schmilzt.

Wie viel Geld Sie im Ruhestand benötigen, lässt sich nicht verallgemeinern. Das erforderliche Renteneinkommen hängt wesentlich von Ihrem Lebensstil und Ihren Vermögensverhältnissen ab. Leben Sie im eigenen Haus mit Garten , betreiben teure Hobbies und bevorzugen Luxusreisen, dann benötigen Sie ein höheres Rentenbudget als ein bescheidener Single-Haushalt ohne große Ansprüche.Bei der Finanzplanung für die Rente sollten Sie außerdem bedenken, dass sich die Ausgaben mit zunehmendem Alter verändern. Im Ruhestand entfallen oft teure Kreditraten fürs Eigenheim, ebenso Ausgaben für Kinder oder die berufliche Tätigkeit. Auch die Sparraten für die private Altersvorsorge können Sie mit Renteneintritt streichen.Auf der anderen Seite steigen im Alter regelmäßig die Kosten für die eigene Gesundheit, kommen neue Hobbys hinzu oder anspruchsvolle Reisen. Auch die Wohnsituation beeinflusst Ihre Lebenshaltungskosten. Wohnen Sie zur Miete , sind die Wohnkosten zumeist höher als in einer abgezahlten Eigentumswohnung.Nur wenn Sie während Ihres Berufslebens ausreichend ansparen, können Sie die im Alter drohende Rentenlücke schließen. Um zu wissen, wie viel Vorsorgekapital Sie benötigen, müssen Sie zunächst Ihre Rentenlücke ermitteln. Relativ einfach geht das, indem Sie die prognostizierte Rentenleistung aus Ihrer jährlichen Renteninformation Ihrem monatlichen Nettoeinkommen gegenüberstellen. Nicht erschrecken, hier wird sich eine relativ große Lücke zeigen.Damit Sie eine monatliche Zusatzrente von 500 Euro erhalten können, müssen Sie vorab einen entsprechenden Kapitalstock ansparen. Aus diesem speist sich dann die Rentenzahlung. Die Höhe des Kapitalstocks beeinflussen mehrere Faktoren: die anvisierte Rentenhöhe, die Auszahldauer, die Verzinsung des Kapitals und ob der Kapitalstock aufgebraucht werden darf oder nicht.Eine gängige Faustformel besagt, dass Berufstätige zehn bis 15 Prozent Ihres Nettoeinkommens für die private Zusatzrente sparen sollten. Bei einem Nettoeinkommen von 2.500 Euro entspräche dies 250 bis 375 Euro monatlich. Selbst wenn sie nur den Minimalbetrag zurücklegen, baut sich mit der Zeit ein Kapitalstock auf, der zum Beispiel für eine Monatsrente von 500 Euro ausreicht.Sie beginnen im Alter von 30 Jahren mit einem Sparvertrag, der bis zum 65. Lebensjahr läuft. Sie zahlen monatlich 250 Euro ein, die Geldanlage verzinst sich mit durchschnittlich drei Prozent pro Jahr. Nach 35 Jahren haben Sie (ohne Steuern und Gebühren gerechnet) 185.000 Euro angespart. Die Summe würde genügen, um bei drei Prozent Verzinsung in der Auszahlphase eine zeitlich unbegrenzte Rente von 455 Euro monatlich zu entnehmen. Begrenzen Sie die Rentenzahlung auf 30 Jahre und verzehren das Kapital während der Rentenphase, wären sogar rund 775 Euro monatlich drin (ohne Steuern und Gebühren gerechnet).Wie viel Geld Sie für Ihre Zusatzrente ansparen können, hängt entscheidend von Ihrem Einkommen ab. Mit höherem Einkommen sind Haushalte regelmäßig in der Lage eine größere Summe zurückzulegen als mit niedrigerem Einkommen. Allerdings ist mit hohem Einkommen auch die Rentenlücke zumeist größer als mit niedrigem.Neben der Höhe des Einkommens entscheidet vor allem die Sparleistung und die Anlagedauer, wie viel Geld Sie für Ihre Zusatzrente ansparen können.Entsprechend der Faustformel, dass Sie monatlich zehn bis 15 Prozent Ihres Nettoeinkommens für die private Zusatzrente ansparen sollten, haben wir für Sie folgende Szenarien für unterschiedlich hohe Einkommen, Sparleistungen und Anlagezeiträume errechnet.Auch im Alter von 50 oder mehr Jahren können Sie noch eine Zusatzrente ansparen. Schließlich beginnt das offizielle Rentenalter erst mit 67 Jahren – bis dahin verbleibt noch eine Menge Zeit.Wichtig ist, dass Sie vorab Ihre noch offene Rentenlücke ermitteln. Nur so sehen Sie, wie viel zusätzliche Rente Sie noch ansparen müssen.Da die Spardauer bis zum Rentenbeginn eingeschränkt ist, sollten Sie nicht ausschließlich auf stark schwankende Geldanlagen wie Aktien setzen. Zumindest ein Teil Ihres Sparbetrags sollte in sichere oder schwankungsarme Geldanlagen wie Banksparpläne Rentenfonds oder klassisch verzinste Rentenversicherungen fließen. Aktienfonds- oder ETF-Sparpläne sind zwar möglich, allerdings ist eine Kombination mit Anleihen -, oder Geldmarktfonds beziehungsweise entsprechenden ETFs ratsam, um Kursrisiken abzumildern.Den kompletten biallo.de Ratgeber zu diesem Thema gibt es hier: https://link.biallo.de/xucaxb0k/