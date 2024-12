Wie spare ich 500 Euro zusätzliche Rente an?

Allein mit der gesetzlichen Rente ist es kaum möglich, den gewohnten Lebensstandard im Alter zu halten. Gesetzlich Versicherte erhalten damit lediglich 48 Prozent ihres bisherigen Nettoeinkommens an Monatsrente. Vorsorgeexperten empfehlen jedoch 80 Prozent. Bei einem Nettoeinkommen von 2.500 Euro pro Monat, sollten demnach etwa 2.000 Euro Monatsrente zur Verfügung stehen. In der Praxis erhalten Rentner aber viel weniger.Die Durchschnittsrente in Deutschland betrug 2023 laut Bundesarbeitsministerium 1.543 Euro pro Monat. Möchten Sie monatlich 2.000 Euro zur Verfügung haben, müssen Sie also als Durchschnittsrentner rund 500 Euro Monatsrente zusätzlich ansparen. Wie geht man dabei am besten vor? Welche Geldanlagen empfehlen sich, welche bringen den besten Ertrag? Wie sieht es mit Steuern und Gebühren aus? Dieser Ratgeber zeigt die besten Anlagen.Den kompletten biallo.de Ratgeber zu diesem Thema gibt es hier: https://link.biallo.de/xucaxb0k/