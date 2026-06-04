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Wie sieht die steuerliche Förderung aus?

(lifePR) (Utting, )
 

Sonderausgabenabzug

Auch die Fördersystematik bleibt gleich: In der Ansparphase dürfen Sparer eingezahlte Beiträge und Zulagen als Sonderausgaben bei der Einkommensteuer ansetzen – jährlich bis zu 2.340 Euro (1.800 Euro Eigenbeitrag plus 540 Euro Grundzulage). Wer Kinder hat, kann entsprechend mehr absetzen. Das Finanzamt prüft automatisch, ob Sie über den Zulagenanspruch hinaus steuerlich profitieren.

Steuerfrei ansparen

Damit sich das geförderte Alterssparen lohnt, bleiben Erträge und Wertzuwächse in der Ansparphase steuerfrei. Dieses Förderprinzip gilt schon heute bei Versicherungslösungen – bei Riester, der Basisrente für Selbstständige, der betrieblichen Altersvorsorge und der privaten Rentenversicherung. Auch das geförderte Altersvorsorgedepot profitiert ab 2027 von diesem Steuervorteil. Dies kurbelt den Vermögensaufbau kräftig an: Wer sein Portfolio umschichtet, muss – im Unterschied zu einer Anlage im Privatdepot – erzielte Fondsgewinne nicht versteuern und kann diese reinvestieren. Auch die Vorabpauschale entfällt, wodurch sich bei gleicher Anlage im Altersvorsorgedepot eine höhere Rendite erzielen lässt. Die staatlichen Zulagen sorgen für weiteren Wertzuwachs.

Nachgelagerte Besteuerung

Wie alle Alterseinkünfte wird auch der renditestarke Riester-Nachfolger nachgelagert besteuert. Wie hoch die Steuerlast im Alter ausfällt, hängt davon ab, welche Renten und sonstigen Einkünfte Ihnen dann zufließen. Es gilt der persönliche Steuersatz.

Biallo-Tipp: Wann Sie im Alter Steuern zahlen müssen und wieviel von Ihrer Rente ans Finanzamt geht, lesen Sie im Ratgeber zum Thema Rentenbesteuerung auf biallo.de.

Verwendete Quellen:
Interview mit Merten Larisch, Referent Altersvorsorge, Geldanlage und Immobilienfinanzierung bei der Verbraucherzentrale Bayern e.V. 

Altersvorsorgereformgesetz:
https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-1157838
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2026/kw13-de-altersvorsorge-1156798
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/21_Legislaturperiode/2025-12-01-Altersvorsorgereformgesetz/0-Gesetz.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/reform-der-privaten-altersvorsorge.html
https://www.deutschlandfunk.de/riester-nachfolger-koalition-bessert-bei-gefoerderter-privater-altersvorsorge-nach-100.html 

GDV:
https://www.dieversicherer.de/versicherer/altersvorsorge/news/altersvorsorgereform-195288 

Stellungnahmen zur Reform der geförderten privaten Altersvorsorge:
https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/26/1061/1061-pk.htmlhttps://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2025/0701-0800/768-25(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://finanzen.hessen.de/presse/hessens-verbesserungsvorschlaege-zur-reform-der-gefoerderten-privaten-altersvorsorge-finden
https://www.vzbv.de/meldungen/private-altersvorsorge-verbesserungen-fuer-alle-verbraucherinnen-den-fokus-ruecken

Frühstartrente:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/kabinett-fruehstart-rente-2399880

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