Wie ein Bausparvertrag bei der Finanzierung helfen kann

- Zum Beispiel für eine geplante Modernisierung oder Renovierung des Objekts, um zum Beispiel die steigenden Energiekosten durch eine bessere Dämmung oder erneuerbare Energien zu verringern.
- Das Geld bei einer nötigen Anschlussfinanzierung als Sondertilgung einbringen und so die Restschuld zumindest deutlich reduzieren.
- Das Geld für die Kaufnebenkosten bei einem Immobilienerwerb verwenden.
- Das Geld als Eigenkapital einbringen und so den Teil der Kaufsumme senken, der von der Bank vorgeschossen wird, und dann versuchen, niedrigere Zinsen auszuhandeln.
Story Box-ID: 1031960