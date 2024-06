Welche Renditen erzielen ETFs?

Die Renditeentwicklung von ETFs hängt in erster Linie von den jeweils zugrundeliegenden Indizes ab. ETFs auf globale Aktien-Indizes, wie sie die Verbraucherzentralen für Einsteiger empfehlen, erzielen dabei langfristig durchaus überzeugende Renditen.Der MSCI World Index erreichte – inklusive Nettodividenden – in den vergangenen 50 Jahren (bis Dezember 2023) eine Durchschnittsrendite von 9,2 Prozent pro Jahr. Die aktuelle Zehnjahresrendite liegt nach Angaben des Indexanbieters mit 9,16 Prozent fast gleichauf. (Stand: 30.04.2024)Der breiter aufgestellte All Country World-Index, der auch Schwellenländer einschließt, erzielte auf Zehnjahressicht eine Durchschnittsrendite von 8,53 Prozent pro Jahr. (Stand: 30.04.2024)Eine Einmalanlage in den deutschen Leitindex Dax erzielte in den vergangenen 50 Jahren laut Deutschem Aktieninstitut eine Durchschnittsrendite von 8,5 Prozent pro Jahr (Stand: Ende 2023). Die Zehnjahresrendite lag Ende Dezember 2023 bei 7,4 Prozent.Anhand der Rendite der zuvor genannten Beispiele für den MSCI World-Index ergibt sich folgende Rechnung bei einer Sparrate von 200 Euro pro Monat. Die erzielten Zehnjahresrenditen von 9,16 und 8,53 Prozent wurden vereinfacht auf den Zeitraum von 20 Jahren hochgerechnet. Anlagekosten und Steuern sind nicht berücksichtigt.: Wenn Sie 24.000 Euro in einen ETF auf den MSCI-World-Index einzahlen, können Sie nach zehn Jahren mit einem Sparergebnis vor Steuern von rund 38.500 Euro rechnen, beim All Country-Index werden etwa 37.300 Euro erreicht. Nach 20 Jahren sind bei 48.000 Euro Einzahlung und gleichbleibender Rendite gut 130.000 beziehungsweise 120.000 Euro zu erwarten.Den kompletten biallo.de Ratgeber zu diesem Thema gibt es hier: https://biallo.link/lxna8nsg/