Vorteil bei der Sozialversicherung: Gleitzone beziehungsweise Übergangsbereich
Der Übergangsbereich beginnt im Jahr 2026 bei 603,01 Euro und endet bei (unter) 2.000 Euro Bruttoentgelt monatlich. In diesem Entgeltbereich fallen verminderte Sozialversicherungsbeiträge an.
Bei einem Bruttolohn von genau 603,01 Euro zahlen Sie gar keine Beiträge. Danach steigt die Belastung langsam an.
Beispiel: Von einem Bruttogehalt von 1.000 Euro gehen – bei Rentenversicherungspflicht – 113 Euro Beiträge an die Sozialversicherungen. Bei der normalen Beitragsberechnung wären es knapp 200 Euro.
Das bedeutet: Jobs bis 2.000 Euro sind für Senioren im regulären Rentenalter steuerfrei und bei der Sozialversicherung privilegiert.