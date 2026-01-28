Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1046329

Biallo & Team GmbH Achselschwanger Str. 5 86919 Utting, Deutschland http://www.biallo.de
Ansprechpartner:in Frau Anita Pabian +49 8806 333840
Logo der Firma Biallo & Team GmbH

Variante „halber Job“ und „halbe Rente“

(lifePR) (Utting, )
Zahlreiche Senioren sind heute und unabhängig von der Aktivrente jenseits des regulären Rentenalters weiterhin beschäftigt – weit überwiegend aber in einer Teilzeitbeschäftigung. Das wird sich auch unter den Bedingungen der Aktivrente nicht ändern. Weiterarbeit ja – aber unter angepassten Bedingungen – wird das Motto vieler Senioren sein. Für diese ist unter den neuen „Aktivrenten-Bedingungen“ folgende Option interessant: Halber Job plus halbe Rente. Vorteil ist dabei in der Regel meist, dass dann sowohl Arbeitseinkommen als auch Rente steuerfrei bezogen werden können. Wichtig zu wissen ist: Die Teilrente kann in beliebiger Höhe gewählt werden – ab einem Mindestanteil von zehn Prozent. So kann man sich also für eine 40-, 50- oder 60-Prozent-Rente entscheiden. Der Wechsel in Vollrente kann später jederzeit formlos beantragt werden.

Biallo-Tipp: Der nicht-bezogene, also aufgeschobene, Teil der Rente „wächst“ mit jedem Monat des teilweisen Rentenverzichts um 0,5 Prozent, nach 18 Monaten also um neun Prozent.

Beispiel: Mark S. hat bislang monatlich 5.000 Euro brutto verdient. Als Rente könnte er ab Januar 2026 – das ist der Monat nach Erreichen seines regulären Rentenalters – eine Bruttorente in Höhe von 2.500 Euro erhalten. Er überlegt weiter zu arbeiten und Job mit Rente zu kombinieren. Bei vollem Job und voller Rente würden trotz des Aktivrentenfreibetrags sowohl auf das Arbeitsentgelt als auch auf die Rente (nach der verpflichtenden Steuererklärung) Steuern anfallen.

Wählt er dagegen die Weiterarbeit mit halber Arbeitszeit und halbem Entgelt – also 2.500 Euro brutto –, so bezieht er sein Gehalt aufgrund der Aktivrentenregelung bei Berücksichtigung der absetzbaren Sozialversicherungsbeiträge und des Werbungskostenpauschbetrags steuerfrei.

Als Rente erhält Mark S. dann zunächst monatlich statt 2.500 nur 1.250 Euro brutto. Eine Rente in dieser Höhe ist für ihn steuerfrei, insbesondere weil er hierbei den vollen steuerlichen Grundfreibetrag nutzen kann.

Gibt er nach anderthalb Jahren seinen Job auf und bezieht die volle Rente, so ist der nicht genutzte Rententeil auf (1.250 Euro plus 9 Prozent =) 1367,50 Euro „gewachsen“. Zusätzlich hat er in seinem Teilzeitjob 2026 weitere Rentenansprüche in Höhe von etwa 24 Euro erworben. Insgesamt käme er damit nach dem 2025/26 geltenden aktuellen Rentenwert Mitte 2027 auf eine Rente in Höhe von 1.250 plus 1.367,50 Euro plus 24 Euro = 2.637,50 Euro. Hierauf würden noch die beiden Rentenerhöhungen im Juli 2026 und 2027 aufgeschlagen. Die im ersten Halbjahr 2027 gezahlten weiteren Beiträge würden ihm zudem ein weiteres Rentenplus bringen, allerdings erst Mitte 2028.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.