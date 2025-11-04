So finden Sie therapeutische Hilfe
Psychotherapie in der gesetzlichen Krankenversicherung
Um Versicherten möglichst schnell Zugang zu psychotherapeutischer Hilfe zu bieten, gibt es diverse Angebote: Die psychotherapeutische Sprechstunde, eine Akutbehandlung, Online-Therapien oder unterstützende Angebote der Krankenkassen. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie in diesem Text. Lernen Sie auch die verschiedenen Therapieformen kennen, was die Kassen in welchem Umfang bezahlen und wie Sie einen Therapeuten oder eine Therapeutin finden.