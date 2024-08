Sie möchten eine Immobilie kaufen, wissen aber nicht so recht, wie Sie es anpacken sollen? Wie sieht der ideale Ablauf beim Hauskauf aus? Welche Schritte von der ersten Kauf-Idee bis hin zur Schlüsselübergabe sind zu gehen und vor allem: Wo lauern Kostenfallen, in die Sie als Immobilienkäufer tappen können?In diesem Ratgeber erfahren Sie, wie ein Hauskauf abläuft und woran Sie in den unterschiedlichen Phasen denken sollten.Den kompletten biallo.de Ratgeber zu diesem Thema gibt es hier: https://biallo.link/lzws3sa0/