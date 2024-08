Kostspieliger Nachwuchs: Je älter, desto teurer

Kinder kosten Geld. Eine Ahnung davon, wie viel ein Kind kostet, erhalten Eltern schon gleich beim regelmäßigen Windeleinkauf und wenn die ersten Schuhe anzuschaffen sind. Später wird ein größeres Auto für die Familie nötig, weil noch Geschwister hinzukommen, ein Fahrrad wird gekauft, Musikunterricht finanziert und wenn die Kleinen dann erst mal studieren, wird es richtig teuer. Große Familien mit mehreren Kindern kommen im Laufe des Lebens leicht an die Millionen-Euro-Grenze.Wie sollen Eltern das alles finanzieren? Gerade junge Paare, die sich über die Familienplanung Gedanken machen, fragen sich vielleicht, ob sie sich Kinder überhaupt leisten können. Das ist eine berechtigte Frage – gerade, wenn man in Ballungszentren mit teuren Mieten wohnt und für eine wachsende Familie erst mal eine größere Wohnung nötig wird.Allerdings sollte Familienplanung nicht an der Finanzfrage scheitern. Wir haben recherchiert, was ein Kind im Durchschnitt kostet, wie sich die Ausgaben in verschiedenen Altersstufen staffeln, welche finanziellen Unterstützungen es gibt und wie Eltern vorsorgen können.Den kompletten biallo.de Ratgeber zu diesem Thema gibt es hier: https://biallo.link/lzmpw909/