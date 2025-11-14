Kontakt




Kostengünstig(er) ins Eigenheim

Sparpotenzial beim Hauskauf nutzen

Auch wenn die Kaufpreise für Häuser und Wohnungen nach einem Allzeithoch Anfang 2022 zuletzt in vielen Regionen rückläufig waren, ist das Projekt Hauskauf nach wie vor in den meisten Gegenden ein teures Projekt. Doch wie lässt sich der Wunsch vom eigenen Haus trotz der zuletzt wieder gestiegenen Kaufpreise verwirklichen? An welchen Stellschrauben können Sie drehen, um die Kosten beim Hauskauf möglichst gering zu halten? Dabei gibt es mehrere denkbare Vorgehensweisen: Zum einen können Sie über alternative Wege wie etwa die Versteigerung oder den Haustausch mit Glück zum Ziel gelangen. Denkbar sind auch weniger gängige Wege wie etwa der Kauf einer Immobilie mit Erbbaurecht, der Erwerb einer sanierungsbedürftigen Immobilie oder der Kauf eines Denkmalschutz-Objekts. Weitere Möglichkeiten, kostensparend ins Eigenheim zu gelangen, haben Sie über das Ausnutzen von Einsparpotenzialen beim Hausbau sowie bei den Finanzierungskosten.

Von Claudia Lindenberg          

