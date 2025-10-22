Kleines Budget: Wo gibt es Einsparpotenzial?

- Fronten austauschen
- Fronten streichen oder Folieren
- Arbeitsplatten austauschen
- Beim Austausch von Geräten: Standgeräte statt integrierbare Geräte
Achtung: Auch wenn Sie handwerklich begabt sind – Elektroarbeiten und Arbeiten an den Wasserleitungen sowie eine eventuell für den Dunstabzug erforderliche Kernbohrung gehören in die Hände von Profis. Selbst anpacken können Sie hingegen beim Küchenaufbau und den Umfeldmaßnahmen wie Streichen der Wände, Verlegen des Bodenbelags oder dem Verlegen eines Fliesenspiegels an der Wand. Ist ein vorhandener Fliesenspiegel nicht (mehr) nach Ihrem Geschmack, können Sie diesen auch mit passenden Paneelen abdecken oder überstreichen. Letztere Maßnahme sollten Sie als Mieter jedoch mit Ihrem Vermieter abklären, um sich Ärger beim Auszug zu ersparen.
