Kassenwechsel gegen drastische Beitragserhöhung

Ein Krankenkassenwechsel kann im Jahr 2025 eine deutliche Kostenersparnis bedeuten. Denn Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) müssen zum Jahreswechsel mit einer zum Teil drastischen Erhöhung ihres Krankenkassenbeitrags rechnen. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag, der kassenindividuell erhoben wird, steigt ab 2025 um 0,8 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent. Damit erreicht der Zusatzbeitrag einen historischen Höchststand seit seiner Einführung 2015. Für den Einzelnen kann das eine Erhöhung des Krankenkassenbeitrags um mehrere Hundert Euro im Jahr bedeuten. Da sich in diesem Jahr auch die Beitragsbemessungsgrenze erhöht, werden Besserverdienende deutlich mehr belastet als bislang. Der einfache Weg zur Beitragsersparnis heißt deshalb Kassenwechsel.Für Privatversicherte sieht es übrigens nicht anders aus. Sie müssen sogar mit Beitragssteigerungen von 25 bis 30 Prozent rechnen. Erstmals sind davon auch Beamte betroffen, die bisher eine Beitragserhöhung nicht so hart traf.Wir erklären Ihnen auf den folgenden Seiten, was der Zusatzbeitrag ist und welche Kosteneinsparung ein Kassenwechsel bringen kann. Außerdem erfahren Sie, was Sie bei einem Wechsel beachten müssen, welche Zusatzleistungen weitere Kostenersparnis bedeuten und wie der Wechsel funktioniert. Für Privatversicherte haben wir die wichtigsten Tipps zusammengestellt, wie sie ihren Beitrag senken können.Den kompletten biallo.de Ratgeber zu m Thema Krankenkassenbeiträge 2025 gibt es hier: https://link.biallo.de/z2jlxnd0/