Immobiliendarlehen ohne Rückzahlung zu Lebzeiten

Die Immobilie muss zu mindestens 90 Prozent abgezahlt sein.

Die Immobilienbesitzer sind 60 Jahre oder älter.

Der Zinssatz kann stufenlos über zehn bis 40 Jahre festgeschrieben werden.

Das Haushaltseinkommen sollte mindestens 2.000 Euro im Monat betragen.

Das Eigentum bleibt Ihnen erhalten.

Die Regelungen sind transparent und gut nachvollziehbar.

Zinssicherheit über viele Jahre und daher gut kalkulierbar.

Nach Ablauf der Zinsbindung kann der Zins wesentlich höher liegen – daher besser eine möglichst lange Laufzeit wählen.

Bei variablen Darlehen besteht fortlaufend ein Risiko höherer Zinsen.

Sie lieben Ihr Haus und wollen es unter keinen Umständen verkaufen, selbst wenn Ihnen ein Käufer ein lebenslanges Wohnrecht einräumt und dieses auch notariell abgesichert wäre? Schließlich sollen Ihre Kinder davon später einmal profitieren.Um dennoch an eine größere Geldsumme zu kommen, wäre ein Darlehen, das nicht Sie, sondern Ihre Erben zurückzahlen, unter Umständen eine prima Lösung.Sie erinnern sich: Als Sie Ihre Immobilie vor 20, 30 Jahren erworben und einen Großteil der Summe finanziert haben, konnten Sie die monatlichen Raten stemmen, weil die Baufinanzierung über eine Laufzeit von 25 oder 30 Jahre kalkuliert war und die Raten deswegen entsprechend niedrig waren.Wer aber nun 70 Jahre oder älter ist, muss den Kredit zu Lebzeiten zurückzahlen, also in wenigen Jahren. Das ist so vorgeschrieben und daran müssen sich die Banken halten. Wegen der kürzeren Lebensspanne müssen Sie nun Monat für Monat viel mehr tilgen. Entsprechend hoch sind die Raten.Wollen Sie ein Darlehen über 150.000 Euro aufnehmen und es in zehn Jahren komplett tilgen, zahlen Sie aktuell knapp 1.500,00 Euro im Monat bei 3,80 Prozent Zinsen plus Tilgung . Das dürfte für viele Rentner deutlich zu viel sein.Ein Ausweg könnte ein Kredit sein, bei dem Sie nur die Zinsen zahlen, aber erstmal keinen Cent tilgen. Das überlassen Sie einfach Ihren Erben. Die können später im Erbfall die 150.000 Euro vom Verkaufserlös der Immobilie bestreiten. Eigentlich kein Problem.Wenn Sie nur die Zinsen zahlen, kommen monatlich 475,00 Euro auf Sie zu. Das lässt doch leichter bewältigen, nicht wahr? Zumal Sie einen Teil des Darlehens auch für die Zahlung der Zinsen verwenden könnten.Die Rückzahlung des Darlehens können Sie dann Ihren Erben überlassen. Wenn diese die Immobilie verkaufen wollen, reicht die Gesamtsumme, um die 150.000 Euro an die Bank zurückzuzahlen. Wollen sie darin wohnen, bekommen sie für wenig Geld eine tolle Immobilie und können bei Bedarf selbst einen Kredit über diese Summe aufnehmen. Bedenken Sie, dass der Wert des Eigentums in einigen Jahren unter Umständen deutlich höher ist als heute.Einige wenige Volks- und Raiffeisenbanken bieten solche Darlehen an. Aber auch Deutschlands größter Versicherer, die Allianz. Deren Produkt heißt Best Ager. „Viele Ältere sind glücklich über unsere Finanzierungsmöglichkeit, weil sie bei Banken gar keinen Kredit mehr bekommen", sagt Allianz-Experte Olaf Haffner aus Berlin, der auch bundesweit unterwegs ist. Der Grund ist nicht Böswilligkeit, sondern die zu geringe Rente, die eine Rückzahlung mit Zinsen und hoher Tilgung erschwert.Wird das Darlehen bewilligt, können Sie frei über das Geld verfügen.