Gehalt nicht verhandeln

Dabei ist das Einkommen die Grundlage für alles Weitere: fürs Sparen, Investieren und für die Altersvorsorge. Ein zu niedriges Gehalt wirkt sich nicht nur auf Ihr aktuelles Monatsbudget aus, sondern auch auf Bonuszahlungen, Rentenansprüche und mögliche Sparraten. Die Folgen summieren sich über Jahre. Jede nicht verhandelte Erhöhung fehlt dauerhaft. Gerade bei Teilzeit oder familiären Unterbrechungen wird es später schwieriger, größere Sprünge aufzuholen. Umso wichtiger ist es, Gehaltsfragen nicht aufzuschieben, sondern regelmäßig zu überprüfen.
Vorbereitung statt Bauchgefühl
Eine erfolgreiche Gehaltsverhandlung beginnt nicht im Gespräch, sondern mit der Vorbereitung. Wichtig ist, das Gespräch bewusst zu terminieren – etwa im Rahmen eines Mitarbeitergesprächs oder mit einer klaren Einladung. Wer dann Zahlen und Fakten mitbringt, argumentiert souveräner. Marktübliche Gehälter, eigene Leistungen und konkrete Erfolge sollten im Gespräch überzeugend benannt werden können. Vorab bestimmte Beträge festzulegen kann helfen:
- Ein Mindestziel: Das Gehalt, das in der Verhandlung mindestens herauskommen muss.
- Ein realistisches Ziel: Der Betrag, den Sie auf Basis von Leistung und Marktwert für angemessen halten.
- Ein ambitioniertes Ziel: Eine bewusst höhere Forderung, die Spielraum für Verhandlungen lässt.
Nicht nur auf das Grundgehalt schauen
Manchmal ist eine direkte Gehaltserhöhung nicht sofort möglich. Dann können andere Bausteine eine Rolle spielen: Bonusregelungen, Weiterbildungsbudgets, zusätzliche Urlaubstage oder flexible Arbeitszeiten. Auch solche Elemente beeinflussen langfristig die finanzielle Situation.
Regelmäßig nachjustieren
Einmal verhandeln reicht nicht. In der Praxis zeigt sich, dass viele Frauen eher zögerlich sind, wenn es um erneute Gehaltsgespräche geht – selbst dann, wenn Verantwortung und Aufgaben deutlich gewachsen sind. Dabei gilt: Sobald neue Aufgaben dazukommen, Projekte übernommen oder zusätzliche Verantwortung getragen wird, ist das ein legitimer Anlass, über das Gehalt zu sprechen. Mehr Leistung sollte sich auch finanziell widerspiegeln. Wer Entwicklungen zeitnah anspricht, verhindert, dass sich finanzielle Lücken über Jahre hinweg verfestigen und später nur schwer schließen lassen.