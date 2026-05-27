Fonds und ETFs: Renditepotenzial gegen Inflationsverluste
Wie Aktienfonds der Geldentwertung entgegenwirken können, zeigen die Statistiken des Fondsverbandes BVI: Sie weisen per 28. Februar 2026 für Fonds mit deutschen Aktien auf Zehnjahressicht jährliche Wertzuwächse von durchschnittlich von 7,4 Prozent aus, binnen zwanzig Jahren sind es 6,1 Prozent. Global investierende Fonds erzielten im Schnitt ein jährliches Plus von 8,8 Prozent beziehungsweise 6,2 Prozent. Mit solchen Wertzuwächsen können Anleger der aktuellen Inflation gelassen entgegensehen.
Als kostengünstige Alternative zu Aktienfonds empfehlen die Verbraucherzentralen Aktien-ETFs. Die börsengehandelten Indexfonds kopieren die Wertentwicklung eines bestimmten Index, zum Beispiel des globalen MSCI World Index. Dank der passiven Wertpapierauswahl entstehen nur geringe Kosten – das begünstigt den Nettoertrag. Die Zehnjahresrendite des iShares Core MSCI World UCITS ETF – der volumenstärkste ETF auf diesem Index – lag zum Stichtag 28. Februar 2026 auf Zehnjahres-Sicht bei durchschnittlich 11,9 Prozent per anno (in USD). Damit lag die Wertentwicklung weit über der Inflationsrate.
Gut zu wissen: Über die Beimischung von Fonds oder ETFs mit Schwerpunkt Konsumgüter oder Rohstoffe können Sie für mehr Stabilität sorgen, da diese Bereiche als vergleichsweise krisenfest und inflationssicher gelten. Auch Dividendenfonds können sich als Beimischung anbieten, wobei diese mitunter ohnehin in den genannten Bereichen investiert sind. Eine weitere Möglichkeit zur Absicherung stellen Anleihefonds und ETFs mit Schwerpunkt auf Papieren mit kurzer Laufzeit dar. Zudem gibt es die Möglichkeit, gezielt auf inflationsgeschützte Anleihen zu setzen – beispielsweise über ETFs wie den iShares Global Inflation Linked Government Bond ETF. Steigt die Inflation, steigt der Wert dieser Anleihen ebenfalls.
Biallo-Tipp: Für Investments in Fonds und ETFs benötigen Sie ein Depot, das Sie beispielsweise bei Scalable Capital, Smartbroker+, ING oder auch Traders Place eröffnen können. Was Sie dabei beachten sollten, erfahren Sie in unserem umfangreichen Ratgeber zum Thema Depot. Eine umfassende Übersicht der Konditionen finden Sie im Depotvergleich von biallo.de.