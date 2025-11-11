Dauerproblem Wartezeit – so finden Sie einen Therapeuten
Es gibt verschiedene Wege, einen Therapeuten zu finden. Erster Ansprechpartner kann der Hausarzt sein, der möglicherweise jemanden vermitteln kann. Außerdem können Sie auf Suchdienste im Internet zurückgreifen, Kontakte finden Sie am Ende des Textes. Auch Ihre Krankenkasse hilft bei der Suche, sie sollten Ihnen eine Liste mit Therapeuten in Ihrer Nähe vorlegen können. Und die Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung (siehe Link am Ende des Textes) kann freie Plätze für probatorische Sitzungen innerhalb von vier Wochen vermitteln, allerdings können Sie dann nicht einen Wunschkandidaten auswählen. Die Kassenärztliche Vereinigung ist auch regional organisiert, so dass es von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Angebote geben kann. So gibt es zum Beispiel in Bayern die Koordinationsstelle Psychotherapie, die freie Therapieplätze in Ihrer Umgebung vermitteln kann.
Wichtig zu wissen ist: Wird Ihnen ein Therapeut über eine Servicestelle vermittelt, sind Fahrtzeiten von etwa 30 Minuten hinzunehmen.