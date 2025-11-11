Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1039348

Biallo & Team GmbH Achselschwanger Str. 5 86919 Utting, Deutschland http://www.biallo.de
Ansprechpartner:in Frau Anita Pabian +49 8806 333840
Logo der Firma Biallo & Team GmbH

Dauerproblem Wartezeit – so finden Sie einen Therapeuten

(lifePR) (Utting, )
Haben Sie eine psychotherapeutische Sprechstunde wahrgenommen und Ihnen wird eine Kurzzeit- oder Langzeittherapie empfohlen, geht die Suche nach einem Therapeuten oder einer Therapeutin los. Freie Therapieplätze sind Mangelware. Gerade in ländlichen Gegenden kann es zu langen Wartezeiten kommen, oft bis zu Monaten. Vielleicht haben Sie aber ja auch Gück und können einen freien Platz in der Praxis ergattern, in der Sie bereits die psychotherapeutische Sprechstunde wahrgenommen haben.

Es gibt verschiedene Wege, einen Therapeuten zu finden. Erster Ansprechpartner kann der Hausarzt sein, der möglicherweise jemanden vermitteln kann. Außerdem können Sie auf Suchdienste im Internet zurückgreifen, Kontakte finden Sie am Ende des Textes. Auch Ihre Krankenkasse hilft bei der Suche, sie sollten Ihnen eine Liste mit Therapeuten in Ihrer Nähe vorlegen können. Und die Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung (siehe Link am Ende des Textes) kann freie Plätze für probatorische Sitzungen innerhalb von vier Wochen vermitteln, allerdings können Sie dann nicht einen Wunschkandidaten auswählen. Die Kassenärztliche Vereinigung ist auch regional organisiert, so dass es von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Angebote geben kann. So gibt es zum Beispiel in Bayern die Koordinationsstelle Psychotherapie, die freie Therapieplätze in Ihrer Umgebung vermitteln kann.

Wichtig zu wissen ist: Wird Ihnen ein Therapeut über eine Servicestelle vermittelt, sind Fahrtzeiten von etwa 30 Minuten hinzunehmen.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.