Das leisten Krankentagegeldversicherungen

Wenn Ihnen das Krankengeld aus der gesetzlichen Krankenversicherung nicht ausreicht, können Sie die Finanzlücke über eine private Krankentagegeldversicherung schließen. Das Krankentagegeld kann die Differenz zwischen dem gesetzlichen Krankengeld und dem Nettogehalt bei Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen ausgleichen. Eine Krankentagegeldversicherung leistet zeitlich unbefristet – so die Theorie. In der Praxis müssen alle, die für einen längeren Zeitraum Krankentagegeld beziehen, damit rechnen, dass die Versicherung nichts unversucht lassen wird, eine Berufsunfähigkeit festzustellen und damit den Bezug von Krankentagegeld zu beenden.Im Leistungsfall erhalten Sie bei einer Krankentagegeldabsicherung einen Tagessatz ausbezahlt. Wie hoch dieser ist, wird bei Vertragsabschluss festgelegt, ebenso der Zeitpunkt, also ab dem wievielten Krankheitstag es ausgezahlt wird. Selbstständige können Leistungen ab dem ersten Krankheitstag beziehen, Arbeitnehmer erst ab der siebten Krankheitswoche, da sie vorher durch die Lohnfortzahlungen ihres Arbeitsgebers abgesichert sind.Wie hoch der Tagessatz sein soll, hängt von der individuellen finanziellen Situation ab. Je früher das Krankentagegeld ausgezahlt wird und je höher es ist, desto höher sind auch die Beiträge. Eine Absicherung ab dem ersten Tag ist wesentlich teurer als eine Absicherung ab dem 43. Tag. Das zeigt unsere folgende Tabelle auf.Das Gute ist, dass Krankentagegeldtarife in der Regel eine Staffelung der Leistungen erlauben. So können Sie zu Beginn einer Erkrankung ein niedriges Krankentagegeld festlegen, das Sie zu einem späteren Zeitpunkt aufstocken können. Das ist insbesondere für Selbstständige interessant, die möglicherweise die ersten ein oder zwei Monate einer Erkrankung noch gut überbrücken können.Das Krankentagegeld darf auf den Monat gerechnet meist nicht höher als das monatliche Nettoeinkommen sein.Neben dem Zeitpunkt der Auszahlung fließen auch Ihr Alter und Ihr Gesundheitszustand in die Beitragskalkulation der Krankentagegeldpolice mit ein. Sie sollten möglichst in jungen Jahren, wenn Sie noch gesund sind, einen Vertrag abschließen , dann sind die Beiträge deutlich niedriger, als wenn Sie älter sind und bereits Vorerkrankungen haben, die zu Risikozuschlägen führen. Die Beiträge für eine solche Police sind nicht die günstigsten, aber im Einzelfall lohnt sich die Investition. Unsere Tabelle zeigt einige Tarifbeispiele für eine Krankentagegeldabsicherung.Auch Kinder können krank werden. Dann brauchen sie oft Pflege und Betreuung durch die Eltern. Was gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn ihr Kind akut erkrankt? Unter welchen Voraussetzungen übernimmt die Krankenkasse einen Teil des Verdienstausfalls und zahlt Kinderkrankengeld? Diese und weitere Fragen beantwortet biallo.de in einem weiteren Ratgeber.Den kompletten biallo.de Ratgeber zu diesem Thema gibt es hier: https://biallo.link/m1qekuch/