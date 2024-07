Ein wichtiger Schritt, bevor Sie mit der Vermarktung beim Verkauf ohne Makler beginnen: Sie müssen sich über den Erhaltungszustand des Gebäudes und des Grundstücks im Klaren sein. Dazu sollte Sie alles vom Keller bis zum Dach unter die Lupe nehmen und alle Bestandteile des Gebäudes auf Funktionstüchtigkeit prüfen. Die Ergebnisse ihrer Begehung sollten Sie in einer Liste erfassen. Gehört ein Grundstück zum Objekt, so sollten Sie auch dieses überprüfen. Kleinere Schwachstellen sollten Sie beseitigen. Hakelige Schlösser, undichte Fenster oder einen ungepflegten Garten mögen Interessenten nicht. Allerdings sind größere Sanierungen oder Modernisierungen ein zweischneidiges Schwert. Manchmal erwartet ein Käuferkreis bei gehobenen Immobilien, dass alles in Schuss ist; dann kann eine Modernisierung oder Sanierung für Sie sinnvoll sein. Meistens ist es anders. Käufer möchten sich ihren Traum vom Wohnen erfüllen, kaufen dann aber den Geschmack des Alteigentümers immer mit. Sie möchten jedoch völlig neue Akzente setzen, die nicht unbedingt der vorgenommenen Sanierung entsprechen müssen. Ob sich der zeitliche und finanzielle Aufwand für eine Sanierung oder Modernisierung beim Hausverkauf ohne Makler in einem solchen Falle lohnt, ist fraglich. Wichtiger ist, dass die Immobilie aufgrund der Lage und Räumlichkeiten passt. Und: Vielfach lassen sich leere Wohnungen oder Häuser ohne Makler leichter verkaufen.Den kompletten biallo.de Ratgeber zu diesem Thema gibt es hier: https://biallo.link/lyyfmzu5/