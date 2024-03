Wein - alkoholfrei und ausgezeichnet: alle neuen Produkte der Bähr Pfalztraube GmbH bei MUNDUS VINI Non Alcoholic prämiert.

Beim international renommierten Wettbewerb „MUNDUS VINI Non Alcoholic“ des Weinfachverlags Meininger konnten die Geschwister Jochen und Alexander Bähr von der Bähr Pfalztraube GmbH drei Silbermedaillen erzielen. Damit sind nach der Premiere 2023 erneut alle eingereichten Wein-Neuheiten prämiert worden. Die Preise wurden auf der Düsseldorfer Weinfachmesse ProWein am Stand des Meininger-Fachverlages überreicht.Zum zweiten Mal fand im Rahmen der MUNDUS VINI Frühjahrsverkostung 2024 die Beurteilung von alkoholfreien Weinen durch eine Fachjury statt, wobei in diesem Jahr die Medaillenvergabe erstmals auf 40% der eingereichten Produkte beschränkt wurde. Umso höher sind die diesjährigen Erfolge der Produkte einzuschätzen.Die einhellige Meinung der speziell für diesen Wettbewerb zusammengestellten Expertenjury lautet: die Qualitäten haben sich durch die Bank weiter verbessert. Es gibt immer mehr empfehlenswerte Weine in diesem Segment und einige, die eine hervorragende Qualität ins Glas bringen.Nach der letztjährigen Auszeichnung als „Bester Erzeuger“ bei diesem Wettbewerb belegen die erneuten Erfolge die konsequente Ausrichtung des das Neustadter Unternehmens auf alkoholfreie Premiumweine. So erhielten die Qualitätspioniere im Laufe der Jahre bei verschiedensten Verkostungen bereits mehr als 150 Prämierungen für ihre Produkte.„Die enge Zusammenarbeit mit den Forschenden beim DLR Rheinpfalz und dem Weincampus der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen hier direkt vor Ort in Mußbach ist ein Pfeiler unseres Erfolgs bei der Verbesserung der Produktqualität. Unser Ziel ist und bleibt die Qualitätsführerschaft bei alkoholfreien Weinen“, so Alexander Bähr, einer der beiden Gesellschafter-Geschäftsführer.Mittlerweile befindet sich in den Räumen der Gesellschaft in Neustadt die großtechnische Versuchsanlage des DLR. Damit werden vom Neustadter Weincampus Forschungsprojekte zur Qualitätssteigerung bei der Entalkoholisierung ausgeführt. Die Bähr Pfalztraube GmbH entalkoholsiert mit dieser Anlage auch ihre eigenen Weine, die mittlerweile ausschließlich von zertifizierten Bio-Betrieben aus der Pfalz geliefert werden. Dieses einmalige Zusammenspiel zwischen Forschung und direkter Umsetzung der Erkenntnisse am Markt führt zu wichtigen und spürbaren Fortschritten bei der Entwicklung von guten alkoholfreien und veganen Weinprodukten, dem aktuell am stärksten wachsenden Segment im Weinbereich in Deutschland.