Vorsitzender Jürgen Bäuerle verabschiedet sich aus dem Verwaltungsrat

Jürgen Bäuerle beendet seine Tätigkeit als Verwaltungsratsvorsitzender des Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verbands

Am gestrigen Mittwoch leitete Jürgen Bäuerle zum letzten Mal die Verwaltungsratssitzung des Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verbands: Nach 9 Jahren im Verwaltungsrat und davon knapp 6 Jahren als Verwaltungsratsvorsitzender verabschiedet sich Bäuerle nun in den Ruhestand.



In seine Amtszeit fallen bedeutende Meilensteine des Versicherers wie beispielsweise die Verschmelzung der Badischen Allgemeinen Versicherung AG mit der BGV AG 2016 oder das beste Jahresergebnis in der Konzerngeschichte mit einem Jahresüberschuss von 10,8 Mio. EUR im Jahr 2017. Zuletzt leitete er den Verwaltungsrat bei der Bestellung des neuen BGV-Vorstandes im vergangenen Jahr.



Mit 65 Jahren sei es an der Zeit, so Bäuerle, die Verantwortung weiterzugeben und selbst in einen neuen Lebensabschnitt zu starten. Seit dem 15. Mai 2013 stand der Rastatter Landrat an der Spitze des BGV-Verwaltungsrats.



Seit dem 1. Juli 2005 ist Bäuerle Landrat des Landkreises Rastatt. Am 14. Mai 2013 wurde er vom Kreistag mit 60 von 63 abgegebenen Stimmen als Landrat wiedergewählt. Am 30. April 2019 wird Bäuerle in den Ruhestand eintreten. Parallel dazu gibt er nun auch sein Amt als Verwaltungsratsvorsitzender weiter.

BGV / Badische Versicherungen



Die Versicherungsgruppe BGV / Badische Versicherungen mit Sitz in Karlsruhe bietet umfassenden Versicherungsschutz für Privat- und Firmenkunden aus ganz Deutschland. Der 1923 gegründete Badische Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV) ist der Spezialversicherer für Kommunen in Baden und dort auch Marktführer in der Versicherung des öffentlichen Dienstes. Für Privat- und Firmenkunden bietet die Gruppe Sach-, Unfall-, Haftpflicht-, Kfz- und Rechtsschutzversicherungen sowie in Zusammenarbeit mit starken Kooperationspartnern auch individuelle Lösungen für die Bereiche Altersvorsorge, Finanzdienstleistung und Krankenversicherung an.



Das Unternehmen beschäftigt über 700 Mitarbeiter und 40 Auszubildende. Mit einem Beitragsvolumen von über 315 Mio. Euro und mehr als 1,6 Mio. Verträgen zählt der BGV zu den größten Versicherern in Baden. Die BGV-Kundencenter Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Konstanz, Mannheim, Mosbach, Offenburg und Pforzheim sind nach der internationalen Norm für Qualitätsmanagement ISO 9001 zertifiziert. Zur Unternehmensgruppe gehören die Tochterunternehmen BGV-Versicherung AG und Badische Rechtsschutzversicherung AG. Für seine strategisch angelegte, wertorientierte und familienbewusste Personalpolitik wurde der BGV 2015 mit dem Siegel "audit berufundfamilie" ausgezeichnet. 2016 bewertete die Ratingagentur Assekurata das Unternehmen mit der Bewertung A+ und zeichnete Kun-denorientierung und Unternehmenssicherheit als exzellent aus.



