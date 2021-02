Mit neuem Logo ins neue Jahr

Der Blick nach vorne und die ständige Weiterentwicklung prägen den BGV genauso sehr wie das Besinnen auf die langjährige Unternehmensphilosophie und das unternehmerische Fundament. Mit dem neuen Logo verbindet der BGV einmal mehr Innovation und Tradition, baut auf dem Erreichten auf und greift dennoch beherzt in die Zukunft.



Mit der Veröffentlichung des neuen Logos macht der BGV den Auftakt zur diesjährigen Überarbeitung des gesamten Unternehmensauftritts. „Wir haben uns dabei nicht nur auf unseren eigenen Geschmack verlassen“, erklärt Bettina Veit, Leiterin des Referats Marketing und Kommunikation beim BGV. „Im vergangenen Jahr haben wir zahlreiche Umfragen intern und extern durchgeführt, um ein möglichst repräsentatives Bild zu bekommen.“ Diese Ergebnisse waren schließlich Grundlage für die komplette Überarbeitung des BGV-Auftritts.



Im Laufe des Jahres wird der BGV nun sukzessive präsentieren, was beim umfangreichen Markenbildungsprozess in den letzten Monaten erarbeitet wurde. In der Konzeptionsphase zunächst mit der Agentur ESCH The Brand Consultants, dann in der Umsetzung gemeinsam mit der Frankfurter Werbeagentur hauser lacour entwickelte das Unternehmen einen neuen Gesamtauftritt entlang der durch die Umfragen und internen Marken-Workshops erarbeiteten Unternehmenswerte.



Modern, erfrischend, klar: Das neue BGV-Logo



Ziel war es bei maximaler Ähnlichkeit zum alten Logo eine maximale Verjüngung und Modernisierung des Auftritts herbeizuführen. Mehr Klarheit und Frische sollte den Markenauftritt des BGV auszeichnen.



Das ist mit dem neuen Logo gelungen. Durch die Anpassung der Farbwelt und die Reduzierung von komplexen Bildelementen, wie etwa der Raute im Hintergrund, erstrahlt das BGV-Kennzeichen nun im neuen Look - und ist doch deutlich wiederzuerkennen. Auch in der Schreibweise reduziert der BGV vermeidbare Komplexität, indem die Schrägstellung der Schrift sowie der dem entsprechende Schrägstrich entfernt wurden:



Aus BGV / Badische Versicherungen wird "BGV Badische Versicherungen".



Neue Zielgruppen und Werbekampagne ab Mai 2021



Kommenden Frühling wird sich der BGV dann inklusive Werbekampagne, Kundenansprache und einem ganzheitlichen Branding vom Notizblock bis zur Website im neuen Gewand präsentieren.



Hinzu kommt ein besonderer Schwerpunkt auf zwei wichtige Zielgruppen: Zum einen wird der BGV mit einem attraktiven, über die eigentliche Versicherung hinausgehenden Vorteilspaket für Familien an den Start gehen. Zum anderen werden kleine und mittelständige Firmen in den Fokus genommen.

