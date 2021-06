Wie mache ich mein Haus kindersicher? Welche Versicherungen brauche ich als Familie? Oder wer checkt, ob die Spielplätze in meiner Stadt sicher sind? Um diese und viele weitere Themen rund ums Familienleben geht es im neuen BGV Podcast „Meine Family“ - verfügbar auf allen gängigen Plattformen.Bei Familien mit Kindern ist eigentlich immer etwas los. Egal ob mit einem Kind, zwei oder einer ganzen Rasselbande. Es wird gelacht, geweint, getobt und miteinander gespielt. Das perfekte Familienleben gibt es nicht, das Ziel ist aber natürlich, dass es so entspannt und schön wie möglich ist. Im neuen Podcast des BGV Badische Versicherungen gibt es für Familien wertvolle Tipps zu den Themen Sicherheit und Gesundheit.Die Themen sind bunt gefächert. Im Mittelpunkt steht dabei immer die Familie, die am Ende etwas für den Alltag mitnehmen soll. Bei der Themenrecherche wird darauf geachtet, dass wirklich für jeden etwas dabei ist: Für werdende Eltern, Familien mit Babys, Kleinkindern oder auch Teenagern.In der ersten Folge geht es um die Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Steckdosen, Fenster, Schränke und Regale – überall verstecken sich kleinere und größere Gefahren für Kinder. Sicherheitsberaterin Daniela Kambor erklärt, auf was Eltern besonders achten müssen.Schaukeln, rutschen und klettern: Spielplätze sind für Kinder das Größte. Sie können toben und sich so richtig auspowern. Auch hier passiert der ein oder andere kleine Unfall. Mit dem Spielplatz-Experten Mario Ladu nimmt Moderatorin Stefanie Schmidts einen Spielplatz im Mannheimer Luisenpark unter die Lupe. Er erklärt, woran man sichere Spielgeräte erkennt und wie jeder dazu beitragen kann, unsere Spielplätze sauber und sicher zu halten."Meine Family – der BGV Podcast" erscheint einmal im Monat und hält jeweils ein neues, spannendes Familienthema bereit. In den kommenden Folgen wird es beispielsweise um die Themen Kinder und Schwimmen, Cybermobbing, Verkehrssicherheit, Lesen und Familienversicherungen gehen. Den Podcast finden Sie auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Apple, Amazon Music, TuneIn oder Deezer.Realisiert wurde der Corporate Podcast mit Hilfe der Experten von PODEVER. "Wir freuen uns sehr, dass in Zusammenarbeit mit PODEVER aus einer Idee ein richtig toller Podcast entstanden ist, der für unsere Kunden und alle Hörer echten Mehrwert bietet", erklärt Mareile Burger aus dem Referat Marketing und Kommunikation des BGV. Dort wird der Podcast maßgeblich gestaltet und koordiniert.Auch die Kunden des BGV sind aufgerufen, ihrerseits Themen vorzuschlagen. Dazu reicht eine E-Mail mit der entsprechenden Idee an family@bgv.de