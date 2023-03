BGV feiert 100-jähriges Jubiläum mit großem Festakt

Mit einem feierlichen Festakt hat der Badische Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV) heute seinen 100. Geburtstag gefeiert. Über 240 kommunale Spitzenvertreter und Ehrengäste waren in die Karlsruher Unternehmenszentrale geladen, um gemeinsam ins Gründungsjahr 1923 einzutauchen und die vergangenen 100 Jahre Revue passieren zu lassen.In seiner Festrede, die Professor Dr. Joachim Nagel, Präsident der Deutschen Bundesbank und gebürtiger Karlsruher, als Videobotschaft schickte, ging er auf die Rolle der Versicherungswirtschaft für den Wirtschaftsstandort Deutschland ein. „Die Versicherungswirtschaft leistet einen wichtigen Beitrag für ein stabiles und effizientes Finanzsystem. Sie sichert nicht nur essentielle Risiken ab, sondern ist auch ein großer institutioneller Investor.“Thomas Strobl, Minister des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen sowie stellvertretender Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg und oberster Vertreter der Rechtsaufsichtsbehörde des BGV, betonte in seiner Rede die Bedeutung des BGV für die badischen Kommunen. „Der BGV stand schon vor 100 Jahren für den Gedanken der Solidarität – und dafür steht er bis heute. Er ist nah dran an den Kommunen und begleitet sie als Sicherheitspartner bei ihren sich stetig wandelnden Aufgaben.“Der Landrat des Landkreises Karlsruhe Dr. Christoph Schnaudigel, gleichzeitig Verwaltungsratsvorsitzender des BGV, freute sich über die große Anzahl an kommunalen Gästen. Auch die acht Gründungsstädte des BGV, Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, Bruchsal, Bretten, Eberbach, Kehl und Pforzheim, waren fast alle vertreten. „Was mit der Gründung des BGV vor 100 Jahren zwischen diesen Gründungsstädten entstanden ist, das ist zu einem wichtigen Baustein im kommunalen Gefüge geworden, der heute nicht mehr wegzudenken ist.“Als Versicherer mit kommunalen Wurzeln ist der BGV von jeher besonders in der Versicherungslandschaft, betonte der Vorstandsvorsitzende Prof. Edgar Bohn. „Es zeichnet uns aus, dass wir persönlich, dass wir nah an unseren Kunden sind – und auch bleiben.“ Die Kunst sei es, Tradition und Innovation miteinander zu verbinden. „Schon allein unsere Gründungsgeschichte ist eine Innovations-Story.“Die Geschichte des BGV beginnt mit acht Städten und einem gemeinsamen Ziel: Sicherheit in harten Zeiten. In Zeiten von Währungsverfall und Weltkriegsfolgen brauchten die Menschen Halt und Gemeinden eine starke Gemeinschaft.Die Hyperinflation 1923 trieb den Goldpreis auf bis zu unvorstellbare 86,81 Billionen Reichsmark pro Feinunze. Das war auch für die Kommunen und Gemeinden der Region ein großes Problem. Sie konnten bei privaten Versicherern abgeschlossene Policen oft nicht mehr bedienen. Die Folge: Die Gemeinden waren auf „unverantwortliche Weise“ unterversichert. Dringend erforderlich war die „Errichtung einer eigenen auf den Grundsätzen der Gegenseitigkeit aufgebauten Feuerversicherungsanstalt“, meinte damals Dr. Erwin Mathias Ludwig Gugelmeier, Bürgermeister der südbadischen Industriestadt Lörrach und seit 1919 Präsident desAm 27. März 1923 war es soweit: Derwurde im Turmsaal des Mannheimer Rathauses ins Leben gerufen. Kurze Zeit später benannte sich das Unternehmen um und hieß fortan Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV).Der BGV feiert 2023 also seinen Geburtstag – und zwar das ganze Jahr lang. Bei verschiedenen Events und Aktionen wird das Unternehmen mit seinen Mitgliedern, Mitarbeitenden sowie selbstverständlich seinen Kundinnen und Kunden gemeinsam feiern. Nach dem heutigen Festakt folgt am Freitag ein großes Mitarbeiterfest, und im Sommer können sich Kundinnen und Kunden auf zahlreiche Veranstaltungen in ganz Baden freuen.Auch das Jubiläumsgewinnspiel des BGV hat bereits gestartet. Jeden Montag stehen attraktive Preise für die Teilnehmenden bereit, wie etwa ein Familienwochenende im Europa-Park Rust.„Unser Jubiläum ist auch ein Moment, an dem wir die ganze Region mit einer besonderen Förderung stärken möchten“, sagt Prof. Edgar Bohn. „Wir werden in diesem Jahr 100 Vereine in ganz Baden mit insgesamt 100.000 Euro auszeichnen. Das ist für uns ein wichtiges Zeichen zur Stärkung des Ehrenamts hier in unserem Geschäftsgebiet.“ Für den Wettbewerb „100 Jahre 100 Vereine“ können sich Vereine aus ganz Baden ab sofort unter www.100vereine.de bewerben.Alle wichtigen Informationen zum Jubiläumsjahr des BGV sowie einen Blick in die Chronik des Versicherers finden Sie auf der Website www.bgv.de/100jahre Christian Köster