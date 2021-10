BGV erneut als familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet

Der BGV erhielt jetzt zum dritten Mal in Folge das Zertifikat zum audit berufundfamilie. Das Zertifikat wird vom Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH als Qualitätssiegel für eine strategisch angelegte familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik vergeben. Erstmals erhielt der BGV im Jahr 2015 die Auszeichnung.



Erfolgreiche Re-Auditierung des BGV



In der dritten Zertifizierungsrunde im Jahr 2021 würdigte das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH 42 Institutionen, 39 Unternehmen und 13 Hochschulen. Diese sind berechtigt, das Qualitätssiegel für eine strategisch angelegte familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik für weitere drei Jahre tragen. Voraussetzung für die aktuelle Zertifizierung ist das erfolgreiche Durchlaufen des Re-Auditierungsprozesses, in dem der Durchdringungsgrad der bereits umgesetzten vorhandenen familien- und lebensphasenbewussten / familiengerechten Maßnahmen in den Blick genommen wurde. Mittels Reviews konnte der Rahmen und die Kultur der Vereinbarkeitspolitik überprüft, die Ergebnisse der Unternehmensleitung gespiegelt und in den Bereichen, in denen es Handlungsbedarf gab, durch eine gezielte Vertiefung konkrete Lösungen erarbeitet werden.



Stolz auf das Erreichte, bereit für das Kommende



"Die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben liegt uns als Arbeitgeber am Herzen und stellt einen wichtigen Baustein der Maßnahmen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dar", erklärt Jürgen Schmitz, Personalleiter des BGV. "Wir sind stolz über die positive Bewertung und alles, was wir heute schon bieten. Aber auch für die Zukunft steht die Balance und Flexibilität zwischen Beruf und Privatleben bei uns im Fokus unserer Handlungsfelder." Im Rahmen der Re-Auditierung wurden nicht nur strategische Ziele, sondern auch konkrete Maßnahmen definiert, die in einer Zielvereinbarung festgehalten sind. Diese gilt es nun während der dreijährigen Zertifikatslaufzeit bedarfsgerecht zu realisieren. Die praktische Umsetzung wird von der berufundfamilie Service GmbH jährlich überprüft.

