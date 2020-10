BGV einer der besten Ausbilder in Deutschland

Der BGV / Badische Versicherungen freut sich über das Urteil, einer der besten Ausbilder in Deutschland zu sein. Das ergab eine Studie des Wirtschaftsmagazins CAPITAL zusammen mit der Talentplattform Ausbildung.de und den Personalmarketing-Experten von TERRITORY EMBRACE. Im Befragungszeitraum von Ende März bis Mitte Juni 2020, also mitten in der Coronakrise, nahmen insgesamt mehr als 660 Unternehmen an der Studie teil. Die befragten Arbeitgeber beschäftigen rund vier Millionen Angestellte und 138.000 Auszubildende. Darunter sind Dax-Konzerne, große Behörden, viele Mittelständler und Handwerksbetriebe.Mit dem Ergebnis 4 von 5 möglichen Sternen in der Kategorie Ausbildung und 4 von 5 möglichen Sternen in der Kategorie Duales Studium zählt der BGV zu den ausgezeichneten Unternehmen. „Das Ergebnis freut uns sehr und bestärkt uns in unserem Ausbildungskonzept“, erklärt Jürgen Schmitz, Personalleiter des BGV, “eine optimale Betreuung macht für uns eine gute Ausbildung aus. Wir wollen junge Menschen zu kompetenten Mitarbeiterinnen ausbilden.”Deshalb sorgen beim BGV sogenannte Azubi-Paten dafür, dass die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer einen festen Ansprechpartner haben. Beim badischen Versicherer kommen zudem langjährige Erfahrung und große Innovationsbereitschaft zusammen. Die attraktive Ausbildungsvergütung, 30 Tage Jahresurlaub, vermögenswirksame Leistungen, eine hochwertige Küche im BGV-Betriebsrestaurant und das Arbeiten in offenen Strukturen komplettieren das ausgezeichnete Angebot.Mehr zum Dualen Studium des BGV sehen Sie hier im Video Mehr zur Ausbildung beim BGV finden Sie hier im Video